Oroscopo marzo 2020 Cancro

Oroscopo del mese di marzo 2020 per il segno del Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

sarà un mese abbastanza teso, ma ciò non toglie che ci possano essere dei cambiamenti positivi. Intanto, avere più di un'opposizione contro il vostro Sole natale non nega il successo, ma può solo ritardarlo. Di fronte alla vostra area zodiacale ci sono Giove, Plutone e Saturno fino al 22, assieme a Marte fino al 29. Insomma, ci sono diverse opposizioni nel vostro oroscopo che vi costringeranno a essere più responsabili poiché le tensioni interne entreranno in contrasto con l'esterno., sebbene nel cielo vi siano parecchie influenze planetarie che non vi favoriscono troppo, Venere, dal 7 marzo in sestile alla vostra costellazione, contrasterà i flussi opposti facendo da compensatore e regalandovi dei momenti intimi di profondo piacere. Certamente, il pianeta della bellezza non ha grandi poteri e non può risolvere tutti i vostri problemi, ma potrete finalmente essere più sereni a livello sentimentale. Per i cancerini single, l'opposizione di Giove potrebbe creare qualche illusione e farvi sentire attratti da qualcuno/a che non è la persona giusta per voi. Cercate di tenere i piedi ben saldi a terra e attendete occasioni migliori., il vostro benessere dipenderà più dalla situazione affettiva che non da questioni materiali. Negli ultimi tempi avete dovuto affrontare molte battaglie e adesso il vostro morale non regge più. Fortunatamente per voi, a fine mese arriveranno buone notizie. In poche parole, c'è il cambio di rotta di Saturno che è stato oltremodo pesante per molti del Cancro. Tenerlo dirimpetto ha creato molte difficoltà e nemici da combattere. Il riposo sarà un rimedio perfetto per ripristinare l'equilibrio., Mercurio sarà positivo solo fino al 7 marzo e, viste anche le posizioni di Giove e Saturno, è chiaro che la vostra attività potrebbe essere tra i settori più complicati da gestire durante i rimanenti giorni di marzo. Sarà necessario che procediate con estrema cautela ed evitiate di fare errori. Sotto questo cielo non sarà affatto semplice vivere un periodo tranquillo. Oltretutto, avere contro il "" significa che un litigio con un collega, un collaboratore o un dipendente sarà assai probabile. Jennaro vi invita a trovare il vostro equilibrio interiore e a pensare prima di agire o offendere qualcuno.nelle quattro settimane del mese, sono: sabato 7, giovedì 19, martedì 24 e lunedì 30 marzo 2020.