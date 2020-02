La parabola del passero saggio

Anonimo

una fattoria non molto lontano da qui, dove un contadino coltivava la sua terra dall'alba al tramonto. I suoi sacrifici e il duro lavoro nei campi venivano ampiamente ricompensati quando, dopo un certo periodo, le sue colture prosperavano ed erano cariche di cereale, pronto per essere raccolto.mezzo al campo c'era un albero e in alto, su di un ramo, un passero aveva costruito il suo nido. Dalla sua sua cova erano nati due passerotti., mentre mamma passera era via, i pulcini sentirono il contadino che diceva a suo figlio: ".", quando mamma passera tornò al nido, i pulcini, spaventati, riferirono la conversazione tra padre e figlio suggerendo di trasferirsi immediatamente. La saggia madre si mise a ridere, poi disse: ", come aveva previsto la passera, la mietitura non era iniziata. Durante il giorno i passerotti ascoltarono ancora una volta il contadino che diceva a suo figlio: "."e la madre sentì ciò che avevano udito i suoi figli, nonché l'ennesimo appello ad andar via, rimase impassibile. "", disse., infatti, non ci fu nessuna raccolta di cereale. Quello stesso giorno il contadino disse a suo figlio: ".", mamma passera e i suoi passerotti volarono via per trovare un nuovo nido.