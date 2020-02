Ecco due storie buffe sui confini che vi faranno sorridere

mi trovavo inper una vacanza. Stavo attraversando un ponte sul fiume, quando improvvisamente il traffico si è bloccato. Siamo rimasti fermi per parecchio tempo. A un certo punto le persone sono uscite dalle loro autovetture e, nell'attesa di ripartire, si sono affacciate sul lato del ponte per guardare il corso d'acqua sottostante. Cosa che ho fatto anch'io.ha iniziato a spiegare a tutti i presenti che, nel caso lo ignorassimo, ci trovavamo proprio a metà tra l'Emilia e la Romagna, poiché quel tratto di fiume ne segna il confine. Dopo averlo spiegato, si è girato verso di me e mi ha guardato in un modo che pareva dire: "". La cosa mi ha un po' infastidito, perciò ho pensato di assecondarlo. Girandomi verso il canale, ho detto: "."mi ha fissato sbalordito per alcuni secondi, forse cercando di valutare se ero un matto pericoloso oppure no. Poi ha accennato a un sorriso e con circospezione è tornato alla sua auto. Molti dei presenti sul ponte hanno ridacchiato e uno di loro, girandosi verso di me, mi ha detto: "". Quindi, dopo una pausa, ha continuato: "" Ci siamo messi a ridere tutti quanti., questo breve episodio mi ha fatto tornare alla mente un fatto che accadde tanti anni fa. Un anziano contadino francese possedeva una fattoria a metà sul confine tra. Un giorno che il governo francese e quello italiano iniziarono le trattative per ritracciare i confini, contattarono l'agricoltore e gli chiesero di scegliere se voleva che la sua fattoria fosse su suolo francese o italiano. Di comune accordo, i rispettivi cartografi avrebbero ridisegnato il confine in base alla sua scelta.ci pensò un po' su e alla fine decise di coltivare i suoi campi in Italia. Il negoziato fu portato a termine e i confini furono rielaborati in modo da rispettare il volere del coltivatore., un funzionario francese andò a far visita al contadino. Voleva sapere perché, dopo aver vissuto per tanti anni in Francia, ora, di punto in bianco aveva deciso di vivere in Italia. Il vecchio campagnolo rispose così: "."