Ciò che vediamo intorno a noi è il riflesso di quel che siamo

di un tempo dicevano che i pregi che troviamo negli altri sono anche in noi, così come i difetti che vediamo nelle persone li abbiamo pure noi. In fin dei conti, per riconoscere qualcosa dobbiamo conoscerlo., ciò che vediamo negli altri, ci mostra ciò che siamo. Il loro meglio è il nostro meglio; la loro bellezza è la nostra bellezza. Ammirando la loro fantasia saremo creativi. Se cerchiamo di capirli saremo compresi.Provate a mostrare la vostra espressione migliore davanti a uno specchio e sarete compiaciuti di vedere il volto di chi vi guarda di riflesso.c'è una storia che racconta di due cani che uno dopo l'altro entrano nella stessa stanza. Il primo esce scodinzolando mentre il secondo viene fuori ringhiando. Una donna che aveva visto tutto, entra nella stanza per scoprire cosa può aver reso un cane così felice e l'altro tanto furioso.trova la stanza piena di specchi. Il cane felice aveva trovato mille di cani felici che lo guardavano, mentre il cane arrabbiato aveva visto altrettanti cani arrabbiati ringhiare contro di lui.