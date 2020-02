Ciò che non ci uccide ci rende più forti

quando sono andato a vivere sul, una volta a settimana mi reco sul porto di, la cittadina sul Golfo di Napoli, per riempire qualche bottiglia alla fonte della benefica ""., mentre riempivo i miei contenitori, di fianco a me c'era un signore molto anziano, anche lui intento a riempire una grossa tanica. Ci siamo messi a chiacchierare del più e del meno e a un certo punto mi ha detto d'aver lavorato per più di cinquant'anni nel localerealizzato nel XVIII secolo dal re, e che dista poco lontano da noi.mi ha spiegato come venivano costruiti i velieri. Mi ha raccontato che i costruttori navali erano artigiani molto coscienziosi. Essi sapevano che la vita di coloro che navigavano sui vascelli, dipendeva dal lavoro da loro svolto. Il mio interlocutore ha precisato che la sicurezza dell'equipaggio era rapportata alla robustezza dall'albero maestro dell'imbarcazione., i costruttori andavano alla ricerca di un albero alto e dritto nel bosco demaniale di, sulle montagne del. Quando trovavano l'albero che aveva le caratteristiche adatte, provvedevano a tagliare tutti gli alberi intorno e qualsiasi altro elemento che lo proteggeva dai forti venti che soffiavano sul litorale, in modo tale da renderlo resistente alle forze del mare in tempesta.prima che l'albero, fortificato dal rigido clima, si trasformasse in un tronco duro e robusto, resistente ai forti venti di burrasca. Trascorsi alcuni anni, il fusto era finalmente pronto per diventare l'albero principale, degno di un grande veliero.ascoltavo quell'uomo che descriveva il modo con cui l'albero maestro veniva reso più forte, mi è venuto in mente che spesso anche l'uomo, durante la sua vita, deve sopportare dei "". A pensarci bene, forse è il buon Dio che ce li manda, non per abbatterci, ma per darci la forza di resistere a potenti tempeste in arrivo più avanti.