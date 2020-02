Un bellissimo ritratto del re

un re molto intelligente e il carattere gentile e premuroso, ma aveva una gamba sola e un unico occhio. Tutti gli abitanti del regno vivevano una vita prospera e felice grazie al loro sovrano. Un giorno, attraversando il corridoio del palazzo, il re vide in bella mostra i quadri con le effigie dei suoi antenati. Pensò che un giorno anche i suoi figli si troveranno a camminare in quello stesso corridoio e vedranno i ritratti di tutti gli antenati.considerò che tra quei dipinti mancasse la sua immagine. A causa del suo handicap fisico, egli aveva sempre indugiato a farsi ritrarre, ma stavolta si era convinto. Invitò a corte i pittori che in quel momento andavano per la maggiore in tutto il suo regno e nei dintorni. Nel proclama reale c'era scritto che l'artista che meglio fosse riuscito ad abbellire l'aspetto del re, sarebbe stato ricompensato in proporzione alla magnificenza del suo ritratto, o punito in base alla bruttura del lavoro svolto.iniziarono a valutare il fatto che il re avesse una gamba sola e un solo occhio. Come si fa a rendere bella la sua immagine? Non è possibile! E se l'immagine non risultasse bella? Il re si sarebbe arrabbiato e li avrebbe puniti. Così, uno dopo l'altro, inventarono delle scuse e molto educatamente si rifiutarono di realizzare il dipinto del sovrano.. Un pittore accettò, poiché era certo che avrebbe fatto un bellissimo ritratto e che sicuramente sarebbe stato premiato. Il re gli conferì l'incarico e il pittore iniziò ad abbozzare la sua opera. Dopo aver riempito la tela di sapienti pennellate, alla fine il quadro fu pronto. Tutti i cortigiani, ma soprattutto gli altri pittori, erano assai curiosi e ansiosi di sapere.poteva quell'artista aver reso bello il ritratto di una persona fisicamente disabile? E se al re non fosse piaciuto il dipinto?quando il pittore presentò il ritratto, tutti quanti, re incluso, rimasero letteralmente a bocca aperta.aveva realizzato una scena in cui il re era seduto sul cavallo, per cui era visibile una sola gamba, inoltre, teneva in mano l'arco e nell'atto di scoccare la freccia, prendeva la mira con un occhio chiuso. Il re fu molto soddisfatto di vedere che il pittore aveva realizzato un bellissimo ritratto che nascondeva abilmente le sue disabilità. Il pittore ebbe una ricca ricompensa.Quando gira bene, tutti possono pensare positivo e trovare le soluzioni. Ma è nelle difficoltà che si vede di che pasta siamo fatti.