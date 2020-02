Il tesoro nascosto - Anonimo

Il tesoro nascosto sotto la fontana

Anonimo

le favole non sono altro che storie inventate, ma non possiamo ignorarle perché ci fanno comprendere più di quanto potremmo capire applicando la sola ragione., sul Vesuvio viveva un uomo talmente povero che per sopravvivere doveva fare tre o quattro lavori e tutti in nero. Una notte, stanco e depresso per l'eccessivo lavoro, si addormentò. Nel sonno gli apparve un vecchio che gli disse: "!"s'incamminò verso Napoli, ma quando arrivò, già era scesa la sera. Entrò nella Stazione ferroviaria di piazza Garibaldi e si addormentò su una panchina. Ora, si sa che a volte il destino gioca dei brutti scherzi. E così fu. Quella notte, alcuni ladri entrarono nella Stazione e si diressero verso la biglietteria per derubare l'incasso della giornata. Il Capostazione se ne accorse e chiamò la polizia che si precipitò a sirene spiegate. I ladri scapparono. Quando i poliziotti entrarono nella Stazione, trovarono l'uomo venuto dal Vesuvio che dormiva sulla panchina. Lo ammanettarono e lo portarono in prigione.tre lunghi giorni trascorsi in cella, il magistrato lo mandò a chiamare e gli chiese: "?"," rispose lui.?" Domandò ancora il giudice.vesuviano rispose: "."si fece una grassa risata, poi disse: ".", l'uomo di legge diede dei soldi al tizio arrivato dal Vesuvio, dicendo: ".", quella che aveva descritto il magistrato di Napoli, era proprio l'abitazione dell'uomo sul Vesuvio. Non appena questi tornò a casa sua, scavò sotto la fontana nel suo giardino e scoprì un grande tesoro.