MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Home Oroscopo

Social

Storie

Favole

Proverbi

Animali

Luoghi

Sport

Concorsi $show=search $show=label Miss Universo, la carica delle donne più belle del mondo Tra pochi giorni verrà eletta la nuova Miss Universo 2015, ad incoronarla sarà Paulina Vega, la "reginetta" 2014. FREEPORT 17 dicembre 2015: Nel 2006 ha vinto la portoricana Zuleyka Rivera (Zuleyka Jerrís Rivera Mendoza - 3 ottobre 1987), l'anno dopo è la volta della contestata Miss Giappone Riyo Mori (modella - 24 dicembre 1986), mentre la Miss Universo successiva è la modella venezuelana Dayana Mendoza (Dayana Sabrina Mendoza Moncada - 1 giugno 1986), in aprile Dayana aveva definito nel suo blog Guantanamo come un "posto incantevole".



A Freeport, Grand Bahama island in Florida, un centinaio di reginette di bellezza provenienti da tutto il mondo sono a caccia del titolo di Miss Universo. A rappresentare l'Italia nel 2009 è Laura Valenti, ballerina milanese di 25 anni, per 1,75 cm di altezza. Oltre alla danza classica Laura suona il pianoforte e canta, caratteristiche che le hanno permesso di partecipare nel 2007 al musical Cabaret con Michelle Hunziker.



A rappresentare l'Italia nel 2010 c'era Jessica Cecchini (Piemonte - 1 marzo 1990);

nel 2011 Elisa Torrini (Lazio - 10 aprile 1989);

nel 2012 Grazia Maria Pinto (Sicilia - 22 aprile 1988);

nel 2013 Luna Isabella Voce (Calabria - 4 aprile 1988);

nel 2014 Valentina Bonariva (Lombardia - 1 maggio 1989).



La detentrice in carica del titolo di "donna più bella del mondo" è Paulina Vega Dieppa, eletta Miss Universo nel 2014. Nata a Barranquilla (Colombia), il 15 gennaio 1993, Paulina di professione fa la modella ed è stata Miss Colombia 2013, nonché testimonial Yamamay.



Domenica prossima, 20 dicembre corrente, sapremo il nome della 64ma Miss Universo 2015. Infatti al "The AXIS at Planet Hollywood" di Las Vegas, si terrà la finale della kermesse internazionale a cui partecipano 80 bellezze provenienti da tutto il mondo.



A rappresentare l'Italia c'è la nostra bellissima modella Giada Pezzaioli (nella foto a lato, dal suo Instagram), Nata a Montichiari il 2 novembre 1993, Giada è stata Miss Mondo Italia nel 2010. Nel 2006 ha vinto la portoricana), l'anno dopo è la volta della contestata Miss Giappone), mentre la Miss Universo successiva è la modella venezuelana), in aprile Dayana aveva definito nel suo blog Guantanamo come un ""., Grand Bahama island in Florida, un centinaio di reginette di bellezza provenienti da tutto il mondo sono a caccia del titolo di Miss Universo. A rappresentare l'Italia nel 2009 è Laura Valenti, ballerina milanese di 25 anni, per 1,75 cm di altezza. Oltre alla danza classica Laura suona il pianoforte e canta, caratteristiche che le hanno permesso di partecipare nel 2007 al musical Cabaret con Michelle Hunziker.nel 2010 c'era Jessica Cecchini ();nel 2011 Elisa Torrini ();nel 2012 Grazia Maria Pinto ();nel 2013 Luna Isabella Voce ();nel 2014 Valentina Bonariva ().del titolo di "" è, eletta Miss Universo nel 2014. Nata a Barranquilla (), il 15 gennaio 1993, Paulina di professione fa la modella ed è stata Miss Colombia 2013, nonché testimonial Yamamay., 20 dicembre corrente, sapremo il nome della 64ma Miss Universo 2015. Infatti al "" di Las Vegas, si terrà la finale della kermesse internazionale a cui partecipano 80 bellezze provenienti da tutto il mondo.c'è la nostra bellissima modella Giada Pezzaioli), Nata a Montichiari il 2 novembre 1993, Giada è stata Miss Mondo Italia nel 2010.

Acquario Aeronautica Militare Animali Anonimo Ariete Astrologia Belle Benessere Bilancia Buddha Caccia Cancro Capricorno Carabinieri Charles Perrault Concorsi Divertenti Domande frequenti Esercito Italiano Esopo Facebook Favole Fedro fratelli Grimm Gemelli Guardia di Finanza Instagram La Fontaine Leone Libri Luoghi Marina Militare Oroscopo Paulo Coelho Pesci Polizia di Stato Polizia Penitenziaria Proverbi Ricette Sagittario Scorpione Selma Lagerlof Snapchat Social Sport Storie Tecnologia Toro Trilussa Tristi Vere Vergine Video Vigili del Fuoco false ltr item 2.3: Miss Universo, la carica delle donne più belle del mondo Miss Universo, la carica delle donne più belle del mondo Tra pochi giorni verrà eletta la nuova Miss Universo 2015, ad incoronarla sarà Paulina Vega, la "reginetta" 2014. https://4.bp.blogspot.com/-GnnEK0Ttkws/VnHrGY6yBtI/AAAAAAAAC9w/k0UrdZRcG6A/s320/Laura%2BValenti.jpg https://4.bp.blogspot.com/-GnnEK0Ttkws/VnHrGY6yBtI/AAAAAAAAC9w/k0UrdZRcG6A/s72-c/Laura%2BValenti.jpg 2.3 https://www.duepuntotre.it/2015/12/miss-universo-la-carica-delle-donne-piu.html https://www.duepuntotre.it/ https://www.duepuntotre.it/ https://www.duepuntotre.it/2015/12/miss-universo-la-carica-delle-donne-piu.html 6528433828354979305 UTF-8

Nessun contenuto VEDI TUTTO Leggi tutto Rispondi Cancella Cancella di Home PAGINE POSTS Vedi tutto CONSIGLIATI TAG ARCHIVIO CERCA TUTTI I POSTS Nessun contenuto Vai alla home Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gen Feb Mar Apr Maggio Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic adesso un minuto fà $$1$$ minuti fà un'ora fà $$1$$ ore fà ieri $$1$$ giorni fà $$1$$ settimane fà più di 5 settimane fà Followers Follow CONDIVIDI PER SBLOCCARE QUESTO CONTENUTO Condividi Copia Seleziona Copiato! Impossibile copiare, clicca [CTRL] + [C] (o CMD + C per Mac) per copiare