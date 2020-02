Oroscopo marzo 2020 Scorpione

Oroscopo del mese di marzo 2020 per il segno dello Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

appartenete a un segno d'Acqua, voi Scorpioni siete persone estremamente emotive e sensibili. A marzo sarà meglio tenere a freno il vostro carattere impetuoso e impulsivo, visto che Mercurio, retrogrado, all'inizio del mese entra in quadratura con la vostra costellazione e dal 23 e poi dal 30, si aggiungeranno rispettivamente anche Saturno e Marte, mentre Urano e Venere ve li ritroverete in opposizione. Ecco perché è abbastanza facile prevedere che sarete attaccati da molti fronti. Il consiglio diè di usare la vostra percezione più profonda e farvi guidare dalla vostra voce interiore prima di agire., marzo 2020 si divide in due fasi. Il primo, piuttosto sfavorevole, comprende l'inizio e la fine del mese e il secondo più soddisfacente, nella parte centrale, periodo in cui, sotto gli influssi benefici di Giove in sestile al vostro segno, le coppie sposate e/o conviventi potranno trascorrere momenti molto piacevoli nell'intimità del loro nido. Per gli scorpioncini single ci saranno diversi canali aperti che in questo momento li condurranno verso avventure passeggere ed effimere. Per trovare la persona dei vostri sogni dovrete attendere ancora un po'., vista la posizione dissonante di Saturno, è probabile che i nativi dello Scorpione vedranno diminuire le proprie energie, una contingenza che si accentuerà nell'ultima settimana del mese. Sarà molto utile che vi riposiate il più possibile. Di tanto in tanto controllate il vostro livello di transferrina, che è il ferro presente nel vostro organismo, poiché le anemie possono essere più frequenti in questo momento., fino al 5 marzo Mercurio è in trigono alla vostra area zodiacale, poi, dal 6 inizia la fase di quadratura e per voi non sarà un periodo facile da sostenere per quanto riguarda l'attività lavorativa. Tutto questo si traduce che troverete degli ostacoli per la realizzazione delle vostre iniziative. I progetti iniziati in questi giorni troveranno impedimenti che vi faranno prolungare nel tempo il raggiungimento vostri obiettivi. Dalla terza settimana del mese sarete in grado di portare avanti il vostro lavoro con la stessa fermezza di sempre. Per gli imprenditori sarà un buon momento.nelle quattro settimane del mese, sono: giovedì 5, sabato 14, domenica 22 e martedì 24 marzo 2020.