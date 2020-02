Oroscopo marzo 2020 Sagittario

Oroscopo del mese di marzo 2020 per il segno del Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

. Ecco perché le persone nate in quest'area zodiacale si caratterizzano per avere una vitalità e un entusiasmo inesauribili, concessi soltanto dal loro elemento. I Sagittari sono piuttosto imprevedibili e hanno energia positiva che a volte li rende esageratamente ottimisti. Per voi marzo sarà un mese felice nelle relazioni interpersonali, ma a causa di alcune influenze planetarie contraddittorie, i soldi saranno pochi., il mese di marzo 2020 inizia con una buona armonia familiare. Mercurio in sestile prima e Venere in quinconce dopo, si metteranno al lavoro affinché nella coppia vi sia un dialogo aperto e franco. Sia che siate sposati o semplicemente conviventi, avrete la possibilità di vivere emozioni fantastiche. In ogni caso, vivrete la vostra storia d'amore senza grossi problemi. Se siete un cuore solitario, cercate di sfruttare la prima e l'ultima settimana per portare la vostra serenata alla persona che vi piace, poiché dal giorno 9, una Superluna Piena in quadratura, renderà tutto più complicato e il vostro charme potrebbe non essere sufficiente., il mese di marzo si distinguerà per due momenti assai diversi tra loro. Nei primi 20 giorni Marte è davanti a voi e con i suoi potenti impulsi vi porterà lungo il cammino della vitalità e delle avventure. Sarà un momento vertiginoso che vi riempirà di energia e vigore. Poi, nell'ultima decade, l'equilibrio controbilancerà la velocità, lasciando il posto alla serenità. Sarà bene che vi prepariate a questi due eventi, così da non andare incontro a bruschi cambiamenti., se non siete contento della vostra attuale attività, potreste ricevere un'offerta di lavoro che vi farà tentennare, non perché non desideriate cambiare la vostra situazione lavorativa, ma perché sembra tutto troppo bello e non vi fidate della sua attendibilità. Vista la posizione di Saturno non troppo bendisposto, Jennaro consiglia di non lasciarvi trasportare da false speranze, perché potreste mettere a repentaglio il vostro attuale lavoro.nelle quattro settimane del mese, sono: domenica 8, giovedì 12, lunedì 16, e mercoledì 25 marzo 2020.