Oroscopo marzo 2020 Pesci

Oroscopo del mese di marzo 2020 per il segno dei Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

in transito per la fine del mese all'ombra della vostra costellazione, voi Pesci, che già emotivamente siete fragili per natura, vedrete acutizzare questa vostra prerogativa. State tranquilli, poiché Venere vi aiuterà a liberarvi delle vostre angosce e le paure. Potrete inoltre contare sull'appoggio di Giove che è in un'area legata al vostro inconscio. Con la protezione del re degli dei riuscirete a dimostrare tutte le vostre qualità.sotto l'influenza di Saturno, i Pesci che vivono in coppia attraverseranno dei momenti di crisi. Niente paura, giacché dal 6 marzo beneficerete dei provvidenziali favori di Venere in sestile alla vostra costellazione. Da quel momento la dea della bellezza si farà sempre più bella, ma soprattutto concreta, perciò, il vostro rapporto non potrà che essere consolidato. Se ancora non avete un partner, sarete presi da un forte desiderio di innamorarvi. Fate la vostra scelta nella seconda quindicina, quando Mercurio sarà favorevole e vi consentirà di sviluppare una capacità di comunicazione ottimale con le persone a voi vicine., il Sole vi conferisce un'eccezionale forma fisica. Questo è un periodo molto buono per i Pesci e solo pochissimi di voi non saranno in grado di portare a termine i propri progetti. Sarete instancabili e arriverete alla fine della giornata senza avvertire una stanchezza eccessiva. Il vostro astrologo Jennaro vi consiglia di lasciare che le vostre emozioni fluiscano liberamente, così vi sentirete meglio e potrete portare gioia e felicità a chi ne ha bisogno., i Pesci che svolgono un'attività di dipendenza potranno distinguersi per la loro creatività e saranno riconosciuti e apprezzati dai loro superiori. Tutto ciò che avete pianificato nei mesi scorsi, ora può andare a buon fine. È possibile raggiungere i vostri obiettivi non solo sul lato economico, ma anche per una soddisfazione personale. Grandi vantaggi anche per chi svolge un'attività commerciale indipendente grazie ai favori di Mercurio favorevole. Dal sei marzo in poi, per voi ci saranno grosse novità in arrivo.nelle quattro settimane del mese, sono: venerdì 6, sabato 14, mercoledì 18 e martedì 24 marzo 2020.