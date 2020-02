Oroscopo marzo 2020 Gemelli

Oroscopo del mese di marzo 2020 per il segno dei Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

proviene dall'Aria che rappresenta il modello mentale per eccellenza. Veloci, creativi ed enigmatici, sembra sappiate tutto voi. Infatti, una delle vostre caratteristiche più notevoli, è la grande capacità di comunicazione. Ebbene, malgrado le fastidiose influenze di Saturno che già da qualche tempo vi stanno colpendo duramente, durante il mese di marzo 2020 sarete al centro di potenti equilibri cosmici che condivideranno con voi un potere superiore a quello normalmente conosciuto., Giove, in quinconce, accompagnato da altri autorevoli pianeti, restituirà ai Gemelli la fiducia in se stessi e porterà una fantastica apertura alla comunicazione. Il rapporto con il partner andrà alla grande, ma dovrete fare attenzione, poiché sarete tentati a ripetere le vostre solite spiegazioni, trascorrendo gran parte del tempo a narrare le vostre elucubrazioni sull'amore, invece di gettarvi tra le braccia della vostra metà. Per i gemellini single, Venere governa gli affari di cuore e sin dall'inizio del mese si trova in sestile con la vostra area zodiacale. Questo significa che non avrete problemi a ottenere un appuntamento. Preparatevi all'amore, perché potrebbe essere proprio dietro l'angolo., durante questo mese ci sono importanti transiti planetari che vi interessano molto da vicino, tra cui, da segnalare il trigono di Saturno e il sestile di Marte. Uno lento e l'altro veloce, ma entrambi vi forniranno energie ai massimi livelli. Sarà bene dosare la forza fisica, senza esagerare con sport troppo pericolosi o pesanti. Trascorrete parte del vostro tempo di riposo in uno spazio aperto, dove ci sono alberi, e respirate profondamente. L'influenza rigenerativa della vegetazione armonizzerà il vostro sistema nervoso e migliorerà notevolmente il vostro benessere., marzo sarà un buon periodo per i Gemelli. Se avete un'attività in relazione di dipendenza, i vostri sforzi e le iniziative vi saranno riconosciuti dai vostri superiori che ricambieranno sotto forma di aumento di carriera e compensazione finanziaria. Anche per la professione libera ci sono buone previsioni in quest'oroscopo. Dal 18 al 31 marzo, avrete due settimane per sfruttare le influenze favorevoli di Mercurio che vi appoggerà negli investimenti con risultati che supereranno ogni aspettativa. Fatevi coraggio!nelle quattro settimane del mese, sono: domenica 1, venerdì 13, mercoledì 18 e martedì 31 marzo 2020.