Oroscopo marzo 2020 Capricorno

Oroscopo del mese di marzo 2020 per il segno del Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

, consapevoli delle vostre qualità e molto sicuri di voi stessi. Avete un gran senso di responsabilità e le vostre azioni sono sempre calcolate, anche se non disdegnate di correre qualche rischio per raggiungere i vostri obiettivi, correndo il pericolo di diventare imprudenti. A marzo probabilmente vi aspetta un periodo difficile, poiché potenti influssi planetari cercheranno di sconvolgere il vostro modo di affrontare le cose. Vi sentirete disorientati e più di una volta entrerete in crisi, ma se non avrete fretta, con pazienza e cautela potrete ottenere ciò che volete., a partire dall'inizio del mese di marzo 2020, la quadratura di Venere metterà in pericolo la pace e la comprensione nella coppia di molti nati nel segno del Capricorno. Perciò, se desiderate mantenere sereno il vostro legame affettivo, per quanto difficili possano essere le vostre giornate, sarà meglio che affrontiate questo momento con molta calma. Se siete soli e/o avete da poco chiuso con una storia a due che vi faceva soffrire, anche se avete giurato a voi stessi di non cadere mai più nelle mani di qualcuno/a che cerca di assoggettarvi senza scrupoli, ecco che l'errore si ripete. Sarete presto i protagonisti di un amore a prima vista. Lasciatevi conquistare. Sarà un incontro fortunato., la vostra profonda sensibilità fa sì che quando litigate con le persone a voi vicine, il vostro cuore diventi grigio e malinconico. Tutto ciò a marzo potrebbe condurvi verso una spiacevole depressione temporanea che potrete risolvere facendo voi il primo passo per riappacificarvi con i vostri cari. Fare una passeggiata all'aria aperta con la propria famiglia e sentire il contatto con le persone che amate, sarà salutare per il vostro benessere fisico e psichico.i Capricorno trascorreranno il mese di marzo in modo brillante. È chiaro che avere Marte, Giove, Saturno e Plutone nella vostra area astrologica significa dover lavorare molto, ma anche la possibilità di ottenere altrettanto in termini di soddisfazione ed entrata di denaro. Se non avete ancora trovato lavoro, inviate il vostro curriculum e/o fate colloqui di lavoro a partire dal 13 marzo e sarete in grado di ottenere vantaggi e opportunità per la fine del mese.nelle quattro settimane del mese, sono: martedì 3, venerdì 13, lunedì 23 e domenica 29 marzo 2020.