Oroscopo marzo 2020 Bilancia

Oroscopo del mese di marzo 2020 per il segno della Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

sarà un mese abbastanza pesante per voi nativi della. Ci saranno inconvenienti determinati soprattutto dalla quadratura verso il vostro Sole natale di potenti pianeti, come Giove, Plutone, Saturno fino al 22 e Marte fino al 30. Insomma, non è per niente facile per un astrologo prevedere cosa accadrà. Mentre sarete pieni di entusiasmo, un attimo dopo vi mostrerete totalmente freddi e indifferenti. Jennaro consiglia di affinare le vostre capacità di adattamento alle condizioni dell'ambiente e mettere in gioco tutta la vostra abilità intellettuale per raggiungere ciò che desiderate.ci saranno da affrontare e risolvere diversi problemi più o meno complicati, perciò, datevi da fare per risolverli uno per uno. In ogni caso, state tranquilli e non gettate il vostro rapporto d'amore dalla finestra al primo ostacolo, perché a darvi una mano contro l'irrigidimento di Plutone, ci penserà Venere. Dal giorno 10 marzo la dea della bellezza non sarà più in opposizione, per cui si porrà in quinconce alla vostra costellazione, portando a un netto miglioramento il livello sentimentale. Se siete ancora single, vivrete avventure appassionate e avrete l'opportunità di iniziare una storia duratura., Marte e Saturno stanno formando una grande barriera che inibisce il vostro benessere. Anche il buon Giove, in questo momento, è in orbita in una posizione dissonante alla vostra area zodiacale, per cui non potrà aiutarvi. A questo punto è chiaro che dovrete sfruttare gli influssi degli altri pianeti più veloci, come Mercurio e Venere, che sono bendisposti verso di voi. Noterete un po' di nervosismo, ma non vi preoccupate eccessivamente perché tutto è in fase di miglioramento. A fine mese noterete un salto di qualità., marzo sarà un periodo abbastanza contraddittorio per i nativi della Bilancia. Ogni qualvolta avrete fretta di agire tutto vi sembrerà avanzare a dieci all'ora. E quando avrete voglia di fermarvi per rilassarvi un po', vi si chiederà di darvi da fare e portare risultati a dir poco vertiginosi. Se avete un'attività in proprio, andate avanti con tutte le vostre forze cercando di evitare investimenti finanziari eccessivamente rischiosi. Non sottovalutate le vostre qualità, ma state in guardia verso chi cerca di invogliarvi con false promesse che quasi sicuramente non saranno mantenute.nelle quattro settimane del mese, sono: lunedì 2, martedì 10, venerdì 20 e domenica 29 marzo 2020.