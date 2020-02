Oroscopo marzo 2020 Acquario

Oroscopo del mese di marzo 2020 per il segno dell'Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

siete uno dei segni più tolleranti e liberi dai pregiudizi di tutto lo zodiaco. In una discussione siete in grado di vedere entrambi i lati. Sempre aperti alla verità e disposti ad apprendere cose nuove, la vostra onestà fa sì che cambiate opinione una volta appurato il contrario di ciò che pensavate.state aspettando quest'oroscopo di marzo 2020 per scoprire che cosa accadrà nei prossimi giorni con l'entrata di Saturno nel segno., grazie ai buoni consigli di Mercurio e all'ottimismo trasmesso da Giove, sarete pronti ad affrontare qualsiasi situazione conflittuale che l'ingresso di Saturno possa provocare all'interno della coppia. Quindi, quelli di voi che sono sposati, conviventi o semplicemente innamorati, vivranno giornate in ottima comprensione sia nella comunicazione che nell'intimità. Amare ed essere amati vi darà una felicità così grande che nemmeno i problemi di lavoro riusciranno a offuscare. Se il vostro cuore è ancora libero, sappiate che sta per fare da bersaglio a Cupido e prima che finisca il mese sarà attraversato da una sua freccia che darà il via a una storia felice e duratura., a marzo sarete di ottimo umore. Vi sentirete più attivi, rilassati e ben disposti che in altri periodi dell'anno. Non dimenticate, però, di soddisfare i bisogni fondamentali del vostro organismo. Mangiate sano ed equilibrato includendo nella vostra dieta frutta, verdura e cereali, in questo modo sarete meno inclini ad avere problemi intestinali e allo stomaco. Dormite il necessario e non logoratevi troppo., molti pianeti, tra i più potenti, si trovano all'ombra della vostra costellazione. Alcuni di essi, come Marte e Saturno, presto transiteranno nella vostra area zodiacale portandovi dei problemi che dovrete superare. In poche parole, tutto questo si traduce che le spese saranno eccessive e alcuni progetti dovranno essere posticipati, visto che il "" è dietro di voi e a lui si associa il "". Insieme creeranno un periodo di tensione e di stress, per cui non riuscirete a lavorare con calma e serenità. Tranquilli. Il fine mese sarà eccellente. Proverete la gioia di sapere esattamente cosa volete e come raggiungerlo senza sforzo.nelle quattro settimane del mese, sono: giovedì 5, sabato 21, sabato 28 e lunedì 30 marzo 2020.