Oroscopo mensile di Jennaro: febbraio 2020

Oroscopo mensile: febbraio 2020

di Jennaro

il 2020 è un anno bisestile, febbraio conterà un giorno in più, quindi, 29 giorni anziché 28. Secondo Jennaro sarà una ricorrenza speciale, soprattutto per coloro che festeggiano il compleanno ogni 4 anni.febbraio sarà un mese soggetto alle influenze lunari, questo fa pensare a un periodo in cui le persone saranno più inclini a rispondere istintivamente ed emotivamente agli stimoli esterni. In poche parole, le nostre reazioni saranno correlate agli schemi comportamentali che abbiamo inconsciamente interiorizzati durante la nostra crescita.non ci saranno eventi buoni o cattivi, ma solo opportunità di sviluppo. Quindi, starà alla nostra capacità nel cercare di fare meglio che possiamo con l'energia che abbiamo. Insomma, che ci crediate oppure no nell'astrologia, potete essere certi che il destino di ognuno di voi si compirà inevitabilmente.il vostro oroscopo mensile di febbraio 2020 con le previsioni di Jennaro, per vedere cosa vi propone riguardo l'amore, la salute, il lavoro e la fortuna, il nostro bravissimo astrologo napoletano: