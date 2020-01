Oroscopo febbraio 2020 Vergine

Oroscopo del mese di febbraio 2020 per il segno della Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

il mese di febbraio 2020 inizierà con alcuni eventi non proprio attesi. Tuttavia, subito dopo la prima settimana tutto sarà messo in ordine proprio come voi desiderate poiché c'è una singolare Luna Piena all'ombra della vostra costellazione. E si sa che poche cose possono infondere vitalità, fascino e attrazione alla Vergine come quando comincia la fase calante del nostro magico satellite. A partire dal giorno 13 al 21 sarà un ottimo periodo se dovete prendere delle decisioni importanti., che voi siate sposati o semplicemente conviventi, la vita di coppia fluirà con semplicità. Quei momenti bui in cui sembrava prevalere un certo distacco, saranno lasciati da parte. Godetevi appieno questo momento. Se siete ancora single e state cercando la persona che riempia le vostre giornate, Jennaro consiglia di addolcire un po' il vostro spirito irascibile e litigioso che troppo spesso vi fa perdere buone opportunità in campo sentimentale. Aprite il vostro cuore e siate ricettivi a farlo/a entrare nella vostra vita. Vivrete uno dei più bei romanzi d'amore mai vissuti.. Perciò, cercate di prestare attenzione al vostro atteggiamento che di solito vi complica la vita quotidiana poiché tendete a esagerare i pericoli e procedere all'auto medicazione. Sarà meglio evitare a tutti i costi i metodi di cura personalizzata, soprattutto se fate uso di tranquillanti. Attenzione alle tensioni nervose. Qualche volta urlare è un ottimo rimedio contro lo stress., se in queste quattro settimane sarete abbastanza soddisfatti in amore, non si può dire lo stesso per quanto riguarda il lavoro. Questo perché a partire dal 4 febbraio, la posizione di Mercurio, in opposizione alla vostra area astrologica, non sarà delle migliori. Il vostro pianeta governatore potrà fare ben poco per contrastare gli influssi di Urano il quale cercherà di creare diversi blocchi e complicazioni a livello lavorativo e professionale. Solo verso la fine del mese potrete contare sull'aiuto di Giove. In ogni caso, sarà meglio rimandare un contratto, un accordo o una nuova collaborazione al prossimo mese di marzo 2020.nelle quattro settimane del mese di febbraio 2020, sono: lunedì 3, giovedì 13, venerdì 21 e sabato 29.