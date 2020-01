Oroscopo febbraio 2020 Scorpione

Oroscopo del mese di febbraio 2020 per il segno dello Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

in giro della buona energia per voi Scorpioni durante il mese di febbraio 2020. Plutone, il pianeta della trasformazione e vostro tutore, illumina la vostra terza Casa che rappresenta la vostra mente, la capacità di apprendere e di relazionarvi con le persone e con l'ambiente. Anche Urano, il pianeta del progresso, di fronte a voi, vi spinge ai cambiamenti. Quasi senza accorgervene cambierete il vostro modo di pensare, di agire e comunicare., le vostre parole saranno più dolci che mai, le vostre attenzioni molto premurose e la vostra passione decisamente irrefrenabile. I giorni vi sembreranno più lunghi e le notti troppo brevi, poiché vorrete soltanto rimanere tra le braccia del/della vostro/a partner. Il desiderio non vi darà tregua, almeno fino a quando Marte non lascerà il Sagittario, che avverrà dopo la metà di febbraio. Intanto, potrete godervi le gioie che le stelle vi hanno destinato. Buone possibilità per i single di cominciare un'avventura che più in là si trasformerà in una storia d'amore duratura., dovrete essere una persona più attenta al proprio benessere, altrimenti potreste trovarvi ad affrontare una serie di situazioni negative difficili da controllare e gestire. Sarebbe opportuno investire in qualche tipo di programma che prevede una buona dieta e un esercizio fisico che vi permetta di rilassarvi, in modo da prepararvi in attesa delle fredde giornate del mese di febbraio.questo è un periodo molto interessante, visto che oltre al sestile di Giove ci sono altri due aspetti astrali che non devono essere sottovalutati in questo momento. Il primo è il transito di Marte in sestile alla vostra area zodiacale e il secondo si tratta del sorprendente trigono di mercurio. Da questo momento tutto è possibile per voi, e tutto può essere fatto in modo più semplice rispetto ai tempi passati. Se state cercando un lavoro, agite, inviando il vostro curriculum e/o facendo colloqui in diverse aziende. Giove promette novità molto positive per gli Scorpioni.nelle quattro settimane del mese di febbraio 2020, sono: martedì 4, lunedì 10, giovedì 20 e martedì 25.