Oroscopo febbraio 2020 Sagittario

Oroscopo del mese di febbraio 2020 per il segno del Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

appartenete a quella cerchia di persone che hanno bisogno di sentirsi liberi per stare bene. Vi piace vivere in grande e godervi la vita. Siete in perenne movimento, alla ricerca di esperienze che vi sappiano emozionare. Ebbene, preparatevi, perché per febbraio 2020 è previsto l'arrivo di avvenimenti senza precedenti che riempiranno il vostro cuore di gioia. Giove, il vostro governatore, vi offrirà un sacco di opportunità di benessere., l'influenza di Urano sta da qualche tempo scombussolato l'area familiare del Sagittario generando cambiamenti e instabilità nei legami con il partner. Durante il mese di febbraio 2020, Marte e Venere, i pianeti della vitalità e dell'amore, saranno favorevoli, quindi, anche se ci fossero dei problemi, il Sagittario avrà qualcuno con cui condividerli. In ogni caso, dovrete armarvi di pazienza e adempiere alle esigenze, ma non smettete mai di pensare a voi stessi e godervi la vita. Se ancora non c'è una persona con cui condividere i vostri pensieri, non è improbabile che una mattina vi svegliate avvertendo uno strano sentimento che vi fa venire le palpitazioni al cuore. Un impulso curioso e misterioso che presto trasformerà la vostra vita., molti di voi staranno bene fisicamente, poiché Marte vi offrirà energia e vitalità per quasi tutto il periodo. Tutta questa forza potrà essere utilizzata per riprendervi da un malessere o dopo un turbamento che vi ha fatto preoccupare. Nonostante troverete degli ostacoli lungo il cammino, uscirete a testa alta nelle prove che vi attendono in questo mese di febbraio 2020.state per attraversare una fase in cui molto probabilmente non sarete del tutto efficienti. Questo succede perché Mercurio sta per mettersi in dissonanza alla vostra area zodiacale e ciò non consentirà un dialogo sereno con i colleghi, superiori e/o dipendenti, ma soprattutto vi sembrerà che i nuovi progetti siano fermi. Insomma, molti di voi avranno buone idee ma che non potranno mettere in atto se prima non avranno affrontato alcune complicazioni, soprattutto a livello burocratico.nelle quattro settimane del mese di febbraio 2020, sono: mercoledì 5, domenica 16, martedì 18 e venerdì 28.