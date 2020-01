Oroscopo febbraio 2020 Leone

Oroscopo del mese di febbraio 2020 per il segno del Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

sommato alla straordinaria capacità che vi porta a essere un leader, vi accompagneranno in ogni momento durante le giornate del mese di febbraio 2020. Marte in un segno di Fuoco vostro amico vi guida e vi scalda. Vi saranno aperte tutte le porte che vi condurranno verso il successo. Riceverete i riconoscimenti cui avete bisogno per sentirvi appagati. Dal giorno 9, con la Luna Piena nell'area zodiacale del Leone, e fino al 18, sarà un buon momento per guardarvi intorno e vedere cosa volete cambiare nella vostra vita.ci sono le premesse per cui le cose non andranno proprio come volete voi. Mercurio in transito opposto al settore del rapporto di coppia, potrebbe complicare un po' la vita a molti Leoni. Ovviamente, tutto dipenderà da come userete queste energie. Il pianeta messaggero della parola potrebbe dare origine a una certa incomprensione e ostacolare il dialogo con la persona amata. Non lasciatevi andare a considerazioni dettate dagli impulsi. Avvaletevi della vostra sagacia e tutto tornerà alla normalità. Se la persona a voi vicina ha tradito la vostra fiducia e state sul punto di "", nonostante sarà una decisione sofferta, saprete fare la scelta giusta., malgrado Nettuno sia in un aspetto disarmonico con il vostro sole natale, le vostre energie saranno a livelli ottimali soprattutto grazie a Marte, in trigono fino al 18 febbraio, che vi aiuterà a essere molto dinamici. Non ci saranno motivi per cui preoccuparsi, perché gli astri non vi abbandoneranno quando vi sentirete stanchi, indeboliti e/o agitati. L'essenziale è che vi sentiate bene con voi stessi., l'energia di Marte e gli influssi benefattori di Giove vi aiuteranno a credere di più in voi stessi e ad acquisire l'ottimismo necessario per affrontare e portare a termine i progetti che avete in mente. Urano vi fornirà la creatività necessaria per arrivare ai vostri scopi, mentre Saturno vi insegnerà a percepire la vera essenza delle cose, così da non perdere tempo su questioni che non sono importanti. Attenzione soltanto a non spendere più di quanto guadagnate.nelle quattro settimane del mese di febbraio 2020, sono: domenica 9, sabato 15, martedì 18 e giovedì 27.