Oroscopo febbraio 2020 Capricorno

Oroscopo del mese di febbraio 2020 per il segno del Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

ci saranno molti pianeti favorevoli verso la costellazione del Capricorno, di riflesso, chiunque sarà al vostro fianco ne avrà dei vantaggi. Soprattutto avete Giove, Marte e Mercurio in transito nella vostra area, sfacciatamente bendisposti, mentre i potenti influssi di Plutone, nonostante faranno innervosire più di uno di voi, se ascoltate meglio ciò che il suo messaggio vi impone, capirete che il pianeta del mistero e della trasformazione viene per offrirvi un grande potere interiore.per cui tendete a frenare le emozioni per paura di sentirvi ridicoli, il messaggio delle stelle del cielo di febbraio 2020 è molto semplice: superare le vostre insicurezze e imparare a gioire dei piaceri della vita. Un'opportunità, quindi, per cominciare a vivere pienamente il rapporto di coppia. Contro ogni aspettativa, sarete molto affettuosi nei confronti del partner, che apprezzerà. I Capricorno single avranno l'opportunità di innamorarsi della persona più adatta a loro. Venere saprà creare un clima di complicità e quindi vi sarà abbastanza semplice corteggiare colui o colei che vi piace. Lasciate che le emozioni prendano il posto alla ragione. Trovate l'equilibrio tra mente e cuore e godetevi l'amore.non si limiteranno soltanto al campo dell'amore, ma anche sul lavoro e a livello professionale, febbraio sarà un mese fantastico per il Capricorno. Responsabile della buona fortuna sarà Venere che assieme a Mercurio nei Pesci, vi porteranno una buona dose di intuizione e creatività. Potrete raggiungere alcuni dei vostri obiettivi e mettere in atto nuovi progetti. Le vostre prestazioni professionali saranno riconosciute e apprezzate e per questo avrete la possibilità di raggiungere ottimi risultati in materia di entrata di denaro.è meglio non essere troppo leggeri. Forse vi considerate una persona resistente a tutto ciò che riguarda il benessere fisico e sebbene abbiate avuto dei riscontri in merito a ciò, le attività di febbraio richiederanno un grande consumo di energia, per cui fareste bene a prendervi cura di voi stessi. Ricordatevi, se non siete abituati a muovervi, sarà meglio che cominciate a camminare.nelle quattro settimane del mese di febbraio 2020, sono: sabato 8, venerdì 14, martedì 18 e lunedì 24.