Oroscopo febbraio 2020 Cancro

Oroscopo del mese di febbraio 2020 per il segno del Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

ha iniziato l'anno 2020 con la sensazione che le proprie aspettative non fossero state soddisfatte. Questo succede perché alcune energie planetarie vi stanno mettendo alla prova in molti aspetti della vostra vita. Giove, Saturno e Plutone sono di fronte alla vostra area zodiacale e alcune eclissi vi hanno sottoposto a cambiamenti inaspettati e indesiderati. Durante il mese di febbraio ci si mette anche Marte che dal 18 transiterà nel segno a voi opposto, contribuendo a rendervi più sensibili agli stimoli dell'ambiente. Invece di chiudervi nel vostro guscio e soffrire, imparate ad essere obiettivi e a valutare ogni situazione., febbraio sarà pieno di alti e bassi. Ci saranno momenti di felicità e altri di crisi più o meno importanti. Ci saranno giorni in cui non sentirete la solita attrazione fisica verso il vostro partner. Tuttavia, nonostante le difficoltà quotidiane raffreddino il rapporto, la relazione diventerà più equilibrata, poiché la realtà prenderà spazio ai sogni impossibili. In ogni caso, sarà un mese ideale per esercitare la vostra naturale creatività e abbellire la casa rendendola un luogo caldo e accogliente. Per i Cancerini single è il caso di aspettare un altro po'. In questo momento trovereste solo brevi avventure che non andrebbero oltre l'attrazione sessuale., questo non è un mese eccellente per i nati sotto il segno del Cancro. Cercate di essere molto cauti perché Saturno in opposizione può in creare varie difficoltà e diverse complicazioni. In ogni caso farete bene ad ascoltare i consigli del vostro medico e metterli in pratica. È tempo di prendervi cura del vostro benessere e non ignorare i segnali che il corpo vi invia. Seguite le indicazioni che il vostro astrologo vi dà e potrete lasciarvi alle spalle tutti i vostri problemi.sarà il settore che più di altri beneficerà durante il mese di febbraio 2020. Il transito di Mercurio nel segno dei Pesci vi invita a lasciare i vostri confini e vi prepara a incontrare un nuovo mondo. Il messaggero degli dei, in effetti, sarà nella vostra nona Casa, che è il luogo dove la coscienza si espande. Alcuni vecchi fantasmi svaniranno e questo vi consentirà di analizzare le varie situazioni in arrivo con un più acuto razionalismo. Già a partire dalla prima settimana potrete organizzare le vostre attività in modo meno caotico del solito. Liberatevi dalle cose inutili che esauriscono le vostre energie. In questo modo migliorerete la vostra vita quotidiana.nelle quattro settimane del mese di febbraio 2020, sono: sabato 1, venerdì 7, domenica 16 e giovedì 20.