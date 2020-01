Oroscopo febbraio 2020 Bilancia

Oroscopo del mese di febbraio 2020 per il segno della Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

amate l'armonia sopra ogni cosa e vi avvilite nel caso in cui vi ritrovate in un ambiente dove regna il disaccordo. In questo caso vi adoperate fino a esaurire tutte le vostre forze per cercare di arbitrare l'oggetto della discordia affinché ritorni la pace tra le parti. Ebbene, nella prima settimana di febbraio 2020, Mercurio transita nella vostra sesta Casa, che rappresenta la conoscenza pratica e tangibile, gli accomodamenti che mettiamo in atto durante la nostra vita, il nostro senso di conciliazione e la nostra capacità di affrontare i problemi. Il pianeta della comunicazione saprà darvi una capacità unica di esprimervi., con Venere in posizione neutra al vostro segno, la vostra vita affettiva non sarà messa in risalto. Questo non significa necessariamente che sia un segnale negativo, anzi, in un certo qual modo avrete una piacevole quiete da vivere in maniera spassionata. Sarete liberi di prendere le vostre iniziative e ciò vi farà apprezzare meglio i piaceri della vita di coppia. Se siete ancora single e state cercando la vostra anima gemella, potreste incontrare delle difficoltà, perciò, sarebbe meglio non corteggiare nessuno/a in questo momento poiché ci sono buone probabilità di ricevere un rifiuto.sarà al Top durante questo periodo, giacché Saturno non sarà più in quadratura con la vostra area zodiacale, ma formerà un trigono positivo e costruttivo con il vostro Sole natale. Ci sono buone possibilità di rimanere sorpresi dal risultato positivo del test di gravidanza. In questo caso cercate di non entrate in conflitto con voi stessi se la cosa non vi piace. Nonostante sia una scossa molto forte, sappiate che un bambino o una bambina porterà gioia e felicità nella vostra vita., coloro che si trovano in relazione di dipendenza saranno esposti ad alcuni cambiamenti che in un primo momento li spaventeranno, ma poi ne riceveranno una sensibile gratificazione. Se siete un professionista e/o lavorate in proprio, sarete sotto le influenze di un benefico supporto planetario che vi farà progredire serenamente nei vostri obiettivi. Per voi stanno per aprirsi nuove porte e contatti promettenti.nelle quattro settimane del mese di febbraio 2020, sono: venerdì 7, martedì 11, mercoledì 19 e venerdì 28.