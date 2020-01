Oroscopo febbraio 2020 Acquario

Oroscopo del mese di febbraio 2020 per il segno dell'Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

avete bisogno della libertà come l'aria che respirate e non accettate che nulla e nessuno possa gestire la vostra vita. A febbraio 2020, grazie alla presenza di Mercurio, la vostra naturale intuizione crescerà e voi sarete in grado di trovarvi nel posto giusto al momento giusto. Tuttavia, nel bel mezzo di tanto gaudio, dovreste evitare di commettere errori dovuti a distrazione o all'eccessiva fiducia. La causa di tutto ciò è la posizione di Nettuno che può innescare inganni e delusioni. Guardate bene di chi vi fidate., con il trasloco del Sole e Mercurio dalla vostra area zodiacale in questo periodo, alcuni equilibri nella coppia cambieranno, ma non è detto che andranno in senso negativo. In effetti, è probabile che il transito prima di uno e poi dell'altro nella vostra seconda Casa astrologica, possano dare il via a un piccolo calo di ottimismo che verrà poi ampliato nella seconda metà del mese dalla buona posizione di Venere in sestile. Grazie ai buoni influssi del pianeta della bellezza anche i cuori solitari potranno finalmente provare un approccio sentimentale. La Luna Nuova nel segno il 23 febbraio vi offrirà l'opportunità di incontrare nuove persone con cui intraprendere una relazione intrigante., è probabile che alcuni timori e preoccupazioni cui pensavate d'aver rimosso dai vostri pensieri, possano risvegliarsi durante il mese di febbraio 2020. D'altro canto, ci si mette anche Giove che può farvi aumentare il senso di appetito verso il cibo e quindi andare incontro a un aumento di peso. Se questo è il vostro caso, fareste bene a scaricare le vostre tensioni in modo da non aggiungere inutili sovrapposizioni. Qualsiasi attività che vi permetta di rilassarvi sarà essenziale durante questo periodo., venite da un periodo in cui il campo delle attività e della professionalità sono stati poco esaltati. Anche se può sembrarvi che questa sia una condizione immutabile, tuttavia, l'apparente staticità può essere cambiata dall'intelligenza acquariana per far sì che si realizzino le vostre idee originali e innovative che daranno buoni frutti a breve termine. C'è da dire, però, che a febbraio sarà meglio non chiudere i vostri affari alla cieca fidandovi del vostro infallibile fiuto commerciale, ma occorrerà esaminare a fondo ogni contratto prima di firmarlo, scongiurando così un posibile inganno.nelle quattro settimane del mese di febbraio 2020, sono: giovedì 6, mercoledì 12, domenica 23 e sabato 29.