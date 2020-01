Il buon cuore dei colombi

Anonimo

sul buon cuore dei colombi (), è davvero interessante. Vi auguro una buona lettura.una coppia di piccioni. Erano marito e moglie. Trascorrevano la giornata in giro a cercare cibo. La sera tornavano nel bosco a riposare sul loro albero preferito.la moglie tornò a casa presto. Come sempre, si mise ad aspettare suo marito, quando improvvisamente iniziò a piovere. A un certo punto cominciò a preoccuparsi. "Dove sarà mio marito? In genere non arriva mai così tardi ", sussurrò tra sé.quel momento apparve un cacciatore di uccelli che veniva verso di lei. In un cesto di vimini, che portava a tracolla, c'era un piccione. Era suo marito. "", disse. Disperatamente cercò di distrarre l'uccellatore sbattendo le ali, ma fu inutile.. "", disse il cacciatore fregandosi le mani una con l'altra. Era bagnato fradicio e i suoi vestiti zuppi d'acqua. Decise di sedersi proprio sotto l'albero dove vivevano i due piccioni.corse vicino alla gabbia in cui era chiuso marito. Disperata, cominciò a piangere. "", disse con dolcezza il marito. Poi, sempre con tono pacato, continuò: ""., la colomba volò in giro a raccogliere dei ramoscelli secchi con cui accese il fuoco per il cacciatore di uccelli, quindi, guardandolo negli occhi, disse: "S".rimase commosso e turbato dall'ospitalità di quell'umile coppia di piccioni. Immediatamente fermò la colomba che stava sul punto di saltare nel fuoco. Aprì la gabbia e liberò il marito. "", disse l'uomo e se ne andò. I due piccioni furono felici di essere ancora insieme.Non lasciamo che la rivalità sminuisca la nostra compassione per gli altri. Se succede, non importa chi vinca, perché abbiamo già perso la nostra umanità.