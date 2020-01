A Trieste la presentazione del Primo rapporto sull'islamizzazione d'Europa - Fondazione Farefuturo

, una minaccia divenuta realtà. Se ne parlerà alla presentazione del libro "", domani, venerdì 17 Gennaio alle ore 18:00 aldiIn Europa la poligamia è aumentata, così come le mutilazioni genitali femminili (); l'antisemitismo è salito alle stelle e si sta affermando un sistema di "" ispirata all'Islam e alla Shariaha lanciato l'allarme, presentando il "" realizzato dalla Fondazione FareFuturo, con la prefazione die l'introduzione di Adolfo Urso. Il volume si avvale della collaborazione di Francesco Alberoni; Guerino Nuccio Bovalino; Dario Caselli; Giuseppe Cecere; Gianluigi Cesta; Mario Ciampi; Renato Cristin; Andrea Delmastro Delle Vedove; Arnaldo Ferrari Nasi; Alessandro Meluzzi; Isabella Rauti; Souad Sbai; Giulio Terzi di Sant'Agata; Camilla Trombetti; Centro Alti Studi "Averroè"., una certa sinistra "" italiana, ama riempirsi la bocca di "", invocando il diritto degli immigrati a sbarcare liberamente sulle coste italiane e, visto che noi siamo un popolo accogliente, dobbiamo garantire loro un reddito minimo, nonché il diritto alla casa., finora, a parte Fratelli d'Italia e la Lega di Matteo Salvini, abbia avuto il coraggio di dire a questi signori che nel nostro Paese, il multiculturalismo così concepito non ha garantito i diritti fondamentali alle donne islamiche che vengono tuttora infibulate. Infatti, solo in Europa si contano ben cinquecentomila (casi di infibulazione. Le donne hanno l'obbligo di indossare il velo. Muoiono per infedeltà.il cancelliere tedesco,, ha recentemente dichiarato che i tentativi della Germania di creare una società multiculturale sono completamente falliti.Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto che abbiamo il diritto di scegliere la nostra immigrazione. Perciò, non resta che chiudere le moschee e fare in modo che non arrivi più nessun terrorista estremista jiadista.