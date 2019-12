MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi $show=search $show=label [Speciale] Pistola Glock 44 calibro 22 lr compact Glock, l'azienda austriaca di armi da fuoco ha presentato la nuova pistola G44 cal. 22 lr compact. Se la pratica rende il tiro migliore, con la nuova pistola Glock 44 si può arrivare alla perfezione. Questo è quanto promette la fabbrica d'armi austriaca sul proprio Sito Web, presentando l'ultima nata in tema di armi da fuoco per il tiro sportivo e la difesa personale, mettendo un altro punto a favore di una lunga tradizione di prestazione e affidabilità.



Terminano così voci e leggende che giravano intorno a quest'arma. Con un annuncio esclusivo la Glock ha rivelato le caratteristiche di questa speciale pistola:

Il carrello ibrido in acciaio e polimero della G44 .22 - Long Rifle pistol, è stato sviluppato appositamente per offrire un'elevata stabilità e durata.

La leva di sicura ambidestra facilita l'uso rapido e comodo per tiratori mancini e destrorsi.

La canna tipo Marksman (GMB), studiata per i tiratori scelti, presenta una migliore rigatura per una maggiore precisione.

Il caricatore in polimero ha una capacità di 10 colpi ed è stato sviluppato per consentire un caricamento rapido.

Mirino e tacca di mira sono regolabili secondo le necessità e l'esperienza di tiro.

L'impugnatura personalizzabile, dà la possibilità al tiratore di regolare l'impugnatura a seconda delle dimensioni della mano.

Tre sistemi indipendenti di sicurezza Glock Safe Action® entrano in sequenza nel momento in cui si preme il grilletto e si riattivano quando lo si rilascia.

Il prezzo ancora non è dato di saperlo, ma sicuramente sarà il costo giusto per raggiungere un obiettivo per cui valga la pena pagare.

