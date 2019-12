Quanto tempo dedichiamo ai nostri figli?

ero al Bar "" a Trecase, un paesino sul Vesuvio, mentre consumavo la mia solita colazione consistente in un cornetto ai frutti di bosco e caffè "" con latte.sono entrate due mamme che avevano appena accompagnato i loro figlioletti a scuola. Si sono sedute a un tavolo e hanno ordinato due caffè. Nell'attesa hanno cominciato a chiacchierare. Oggetto della conversazione, ovviamente, i rispettivi figli.che il mondo va troppo di fretta e che non avevano il tempo sufficiente per seguire adeguatamente i loro bambini. Una di esse ha detto iconicamente: ".", mentre le ascoltavo, mi sono ricordato di quella volta che accompagnai mio figlio per la festa dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze di. Un groviglio di persone che correvano nei corridoi per raggiungere la palestra. A un certo punto, dagli altoparlanti si sentì la voce del preside che annunciava: "."il maestro che dirigeva la piccola orchestra ci diede il benvenuto e fu particolarmente attento nel mettere in evidenza che il brano musicale avrebbe richiesto soltanto pochi minuti. Una volta che il "" terminò, tutti i genitori applaudirono, quindi, passammo al successivo evento in programma per la festa.volli ringraziare il direttore di musica per lo spettacolo avvenuto poc'anzi ed egli, quasi volesse scusarsi, mi disse: ".", a volte non si capisce perché l'uomo va così di fretta alla ricerca di soddisfazioni e quando ne raggiunge una la supera senza nemmeno il tempo di gioire un po'.