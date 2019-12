Oroscopo gennaio 2020 Vergine

Oroscopo del mese di gennaio 2020 per il segno della Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

porterà al segno della Vergine qualche preoccupazione in meno, soprattutto nella vostra sfera sentimentale, dove da qualche tempo si era venuta a creare una sorta di prevalenza all'austerità o una situazione di solitudine causata da isolamento. L'atmosfera così bendisposta diverrà ancor meno pesante a partire dalla terza decade, quando Giove sarà adeguatamente assistito da Venere e potrà così essere in grado di darvi una mano nel consolidamento del patrimonio intimo e affettivo. Con il pianeta della fortuna al vostro fianco, riuscirete a vedere il lato più bello e piacevole della vita. La dea bendata vi darà più di quanto ha mai fatto finora. Se state pensando di costruirvi la vostra casa, o di acquistarla, ristrutturarla o arredarla, questo è il momento migliore.ci sono interessanti sorprese si stanno preparando nell'aria per quanto riguarda la vita di coppia dei nati sotto il segno della Vergine. Nonostante vi siano ancora Urano e Saturno che stanno cercando di mettere zizzania nella vostra sfera sentimentale, potrete contare sull'appoggio di Giove e Venere che durante il mese di gennaio 2020 vi proteggeranno con tutta la loro potenza. Perciò, quelli di voi che sono reduci da un periodo un po' nero, presto dovrebbero essere in grado di trovare un terreno fecondo che li porti verso la felicità. Se tenete ancora il cuore libero, preparatevi ad accendervi come un fiammifero., non c'è al momento alcun pianeta nel settore benessere della vostra area zodiacale. Buon per voi, visto l'umore che hanno parecchie stelle in questo periodo, per cui è meglio se si scordano di prendersi cura di voi. Ciò significa che se soffrite di qualche malattia cronica, è molto probabile che avrete un miglioramento, anche se temporaneo. Se state riscontrando una battuta d'arresto nel lavoro, o nella vita privata, potreste avere la tendenza a sviluppare un eccessivo nervosismo. In questo caso avrete bisogno di fare dell'esercizio fisico o praticare uno sport. Attenzione alle sfide insensate e agli sforzi eccessivi. Ricordatevi di prendere una boccata d'aria fresca ogni tanto. La pratica di rilassamento come lo Yoga può farvi superare i momenti più difficili.dovrete prestare una certa attenzione, poiché durante il mese di gennaio 2020 le cose che sembrano più semplici potrebbero rivelarsi di estrema complessità. Sarebbe opportuno che voi della Vergine chiedeste il parere degli esperti prima di intraprendere qualsiasi tipo di impegno. L'aspetto di Marte dovrebbe aiutarvi a migliorare la vostra situazione lavorativa e professionale a condizione di non lasciare prendere l'iniziativa a Plutone che in questo periodo vi spinge ad essere troppo ansiosi o troppo aggressivi. In questo caso, anche se vi sembra che tutto vada bene, le vostre azioni potrebbero rivoltarvisi contro. Per alcuni della Vergine che sono nati nella terza decade, potrebbe essere necessario dover affrontare un problema derivante da un comportamento o una scelta che avete fatto nei mesi scorsi.: mercoledì 8, domenica 19, giovedì 23 e giovedì 30 gennaio 2020.