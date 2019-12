Oroscopo gennaio 2020 Toro

Oroscopo del mese di gennaio 2020 per il segno del Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

inizia per i nati sotto il segno del Toro un periodo fiorente che riguarda le relazioni di coppia così come i rapporti di amicizia, il lavoro e gli affari. Tuttavia, alcuni vecchi problemi potrebbero tornare alla vostra attenzione nella seconda quindicina. Sarà bene che prima della fine del mese risolviate tutte le difficoltà e chiariate ogni dubbio. Per quanto riguarda il lavoro e carriera, potrebbe essere necessario prendere alcune decisioni importanti, in questo caso dovrete farlo con serenità e attenzione. Potrete beneficiare dell'aiuto dei genitori o di altri parenti. La venuta al mondo di un bambino potrebbe diventare motivo di gioia e di orgoglio., una straordinaria combinazione cosmica presto porterà coraggio e armonia nella coppia e la vita affettiva del Toro comincerà a prendere una strada più quieta. Anche se sul principio del mese di gennaio si può accendere qualche lite all'interno della famiglia, non c'è motivo di preoccupazione, poiché c'è Urano, il pianeta dell'armonia, che da lassù vi sta guardando con benevolenza assieme ad altre stelle. Se siete conviventi, ma non ancora sposati, questo il momento opportuno per programmare il vostro matrimonio. Per i torelli dal cuore solitario, finite le feste di Natale e Capodanno comincia la corsa alla ricerca dell'oggetto dei propri desideri. Alcuni di voi saranno incoraggiati a cercare una relazione seria e duratura., allegria e ottimismo segneranno l'inizio del nuovo anno 2020. Marte, il pianeta dell'energia e del dinamismo, avrà un impatto benefico sulla vostra condizione fisica. Non avete niente da temere ma bisogna che siate cauti con il sistema respiratorio perché in questo momento è molto sensibile. Accertatevi di non praticare degli sport troppo pericolosi. Dalla terza settimana in poi, con i favori del Sole, maestro di vitalità, sarete al top della forma. Quelli di voi che soffrono di una malattia a lungo termine vedranno un miglioramento delle proprie condizioni. Questo è il momento propizio se volete provare nuove terapie.potrebbe prendere una svolta importante verso nuovi orizzonti professionali. Sarà conveniente che vi concentriate sulle cose da farsi perché ci saranno nuovi progetti per i quali è necessario agire con attenzione e prudenza e senza prendere decisioni affrettate. Non a caso, l'allineamento delle stelle prevede nuovi e interessanti obiettivi che vi aiuteranno ad aprire alcune porte che finora erano rimaste chiuse e che non avreste nemmeno osato aspirare a raggiungerle. Con queste prospettive di lavoro, il denaro cesserà di essere un problema per voi e vivrete in modo più rilassato.: martedì 7, mercoledì 15, lunedì 20 e mercoledì 29 gennaio 2020.