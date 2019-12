Oroscopo gennaio 2020 Scorpione

Oroscopo del mese di gennaio 2020 per il segno dello Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

e la rara congiunzione tra Saturno e Plutone in Capricorno, vi faranno sentire come una sorta di liberazione, il morale salirà alle stelle e voi potrete disporre di una maggiore energia fisica. La vita vi sembrerà più bella da vivere e i vostri progetti troveranno più facilmente la strada per essere portati a completamento. L'atmosfera familiare sarà più rilassante e, se avete bambini, questi saranno motivo di soddisfazione e di orgoglio. Gennaio 2020 sarà un mese eccellente anche sotto l'aspetto del lavoro e della carriera. Giove, il pianeta della fortuna, è ben disposto verso di voi, giacché si trova in una posizione che genera opportunità e possibilità che vi porteranno ad avere importanti successi., da un lato c'è Venere e dall'altro Urano, entrambi i pianeti soffieranno sul fuoco dell'amore accendendo le fantasie più stravaganti assieme al vostro partner. Potete essere certi che il pianeta della bellezza farà tutto ciò che è necessario per aiutarvi a migliorare il vostro rapporto di coppia spingendovi a dare la precedenza alla vostra vita sentimentale. Durante questo periodo anche lo scapolo più impenitente che proprio non vuole trovarsi l'innamorato o l'innamorata, alla fine sarà molto difficile che si possa salvare., l'ambiente astrale di gennaio 2020 garantisce tonicità e resistenza. Voi dello Scorpione sarete in ottima forma fisica e potrete beneficiare di un altrettanto eccellente equilibrio psicologico. Nettuno è in buona posizione e influisce sul vostro morale. La protezione di questo pianeta avrà un impatto positivo sulla vostra forza fisica. Tuttavia, dovrete essere più vigili verso la fine del mese, poiché il "" diminuirà sensibilmente la sua intensità. Potrebbero arrivare dei momenti sgradevoli.sembra tranquillo per la maggior parte degli Scorpioni i quali riusciranno ad andare avanti nelle loro attività senza difficoltà. Infatti, Mercurio sta per entrare nella vostra casa delle finanze e del denaro, dove resterà fino alla fine del mese. Una configurazione che per voi potrebbe risultare molto redditizia parlando in termini economici, in quanto ciò vi consentirà di aumentare il reddito e consolidare il patrimonio personale. Coloro che hanno un'azienda propria, questo è il momento di lanciarsi per conquistare nuovi mercati, visto che ci sono degli indici planetari che garantiscono fortuna sulle nuove strade.: mercoledì 1, sabato 11, giovedì 16 e lunedì 20 gennaio 2020.