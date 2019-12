Oroscopo gennaio 2020 Sagittario

Oroscopo del mese di gennaio 2020 per il segno del Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

delle caratteristiche che contraddistinguono i nati nel Sagittario è la necessità di essere sempre in movimento, di non acquisire impegni soffocanti e di volare libero come una libellula. Giove, il pianeta che governa il vostro segno, è in ottimo aspetto e vi trasmetterà ottimismo e giovialità. Gennaio 2010 sarà un mese che metterà in moto tutte le aree della vostra vita, giacché questo è ciò che si legge nelle confluenze planetarie di questo periodo. Conoscerete una persona dotata di profonda creatività che vi incoraggerà ad esprimervi tirando fuori il meglio di voi stessi., a gennaio 2020 il clima sentimentale del Sagittario viene dipinto di rosa dalla mano premurosa di Venere che vi promette una maggiore stabilità e sicurezza nel vostro rapporto affettivo. A rompere le uova nel paniere, però, ci penserà Marte che, entrando il giorno 4 nella vostra area zodiacale, vi porterà sì più energia, ma anche un po' di scompiglio nella coppia. Voi non state ad ascoltarlo se vi sprona ad uscire con qualcuno/a che non sia il/la vostro/a compagno/a abituale, altrimenti va a finire che si ingarbugliano le cose e poi litigate con il partner. Se invece il vostro cuore è ancora libero, allora lo sarà ancora per poco. Jennaro è sicuro che per alcuni voi ci sarà un incontro a metà mese - sentirete un brivido attraverso il corpo - il cuore comincia a farsi prendere dal panico - non c'è dubbio, siete follemente innamorati., nel complesso sarete dotati di buon dinamismo. Questo perché l'aspetto di Giove è favorevole in termini di benessere. Quelli di voi che hanno sofferto di una malattia per lungo tempo, vedranno stabilizzare la loro condizione. Tuttavia, sarà necessario difendersi dall'impatto di Marte che ancora una volta tenterà di influenzarvi rendendovi un tantino nervosi. E' il momento di passare a nuovi trattamenti. Provate a fare qualche esercizio di rilassamento prima di coricarvi, ciò vi eviterà di passare notti insonni. Lo Yoga può distendervi e farvi ritrovare il vostro equilibrio., il primo mese dell'anno giunge con qualche imprevisto, ma poi, facendo esperienza, arriveranno il successo e qualche promozione. L'arrivo di Marte nel segno del Sagittario è certamente uno degli eventi più importanti di questo inizio anno 2020. Il "" rappresenta il nostro modo di agire e la volontà di passare all'azione. Ci dà la forza, il coraggio e l'entusiasmo per proseguire nel nostro percorso, perseverare nonostante gli imprevisti e raggiungere i traguardi prefissati. Sotto l'influenza di Marte al vostro fianco, sarà possibile costruire cose solide, capire quali sono le vostre esigenze reali, organizzare e tutelare la vostra vita. Sarete imbattibili nella lotta al raggiungimento dei vostri obiettivi.: sabato 4, mercoledì 8, martedì 14 e mercoledì 22 gennaio 2020.