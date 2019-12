Oroscopo gennaio 2020 Pesci

Oroscopo del mese di gennaio 2020 per il segno dei Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

. Dopo aver trascorso un 2019 alquanto scombinato, un nuovo periodo di stabilizzazione sta per farsi strada in diversi settori della vostra vita. Intanto, potrete ancora contare sulle benefiche influenze di Nettuno, oltre a Venere che a partire dal 14 gennaio 2020, facendo ingresso nella vostra area zodiacale, metterà in evidenza la vostra determinazione nelle battaglie per raggiungere i vostri obiettivi. A Urano è affidata la responsabilità di cogliere tutte le opportunità che si trovano in questo momento intorno a voi, mentre Marte ha il compito di apportare i cambiamenti necessari affinché siate più dinamici nell'agire. Ma, fate attenzione a non lasciarvi sopraffare dalla vostra stessa energia. In questo momento siete come una batteria elettrica che si sta caricando. Cercate di incanalare le vostre forze per poi usarle nel modo più costruttivo., direi che sarete molto più appassionati del solito, per cui cercherete di soddisfare tutti i vostri desideri senza stare lì a guardarvi indietro. Con l'arrivo di Venere nel segno, voi Pesci sposati e/o conviventi trasmetterete ovunque il vostro magnetismo e la seduzione. Ciò farà sì che quelli di voi che stanno vivendo una turbolenza nella relazione di coppia, supereranno le vecchie crisi grazie al sostegno della dea dell'amore. I pesciolini soli saranno incoraggiati ad affrontare le loro paure e a lasciare il loro guscio per incontrare Cupido.farete bene a prendere qualche precauzione in relazione alla postura del corpo. La colonna vertebrale potrà essere uno dei vostri punti deboli, perciò sarà molto utile effettuare dei controlli, se ancora non li avete fatti. Eseguite degli esercizi fisici che vi aiutino a correggere la postura., se svolgete un'attività in relazione di dipendenza, vi sarà riconosciuta la vostra capacità di portare a termine i compiti che vi vengono affidati. Ciò comporterà un aumento di carriera e un miglioramento a livello economico. Se lavorate in proprio avrete il supporto di una persona influente che vi aiuterà a espandervi e/o a intraprendere nuove rotte.: giovedì 9, martedì 14, sabato 25 e martedì 28 gennaio 2020.