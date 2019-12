Oroscopo gennaio 2020 Leone

Oroscopo del mese di gennaio 2020 per il segno del Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

vostro più grande alleato durante il mese di gennaio 2020 sarà Giove. Perciò, cari amici leoni e care amiche leonesse, sappiate che i benefici maggiori che vi arriveranno in questi 31 giorni partiranno tutti dal pianeta della fortuna che da questo momento sarà per voi fonte benefica di ottimismo e di espansione. Con il re dei pianeti dalla vostra parte il morale sarà alto e niente vi sembrerà talmente difficile da non poter essere realizzato. Avrete modo di mettere in evidenza la vostra natura sincera e generosa. La vostra priorità sarà quella di pensare a cosa si può mettere in atto per migliorare la comunicazione nei rapporti sociali con la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro.è in arrivo un buon periodo in cui regnerà il piacere condiviso nella coppia. Sappiate, però, che i bei momenti di gioia dipenderanno dalla vostra capacità di tirare fuori la positività dalle situazioni in cui vivete, poiché c'è la possibilità che di tanto in tanto e senza una ragione apparente, si faccia avanti un certo disagio, un sentimento che si insinua dentro nel clou dell'intimità. Se siete single, questo è il momento buono per iniziare una relazione amorosa. Venere è in una posizione favorevole e vi riempirà il cuore di fiducia e di ottimismo al punto che non vedrete più tutti i difetti in ogni corteggiatore o corteggiatrice che si farà avanti.c'è da dire che nessuno dei pianeti dello zodiaco influirà negativamente sul vostro benessere durante buona parte del mese di gennaio 2020. Sarete protetti dalle malattie in genere e avrete un'ottima energia. Sotto gli influssi di Plutone avrete una resistenza ineccepibile. Tutto ciò vi sarà utile per fare fronte alle sfide che vi aspettano in questo momento. Verso la fine del mese Marte farà calare il livello di energia. Per compensare questa improvvisa variazione fisiologica, sarà meglio riposare e fare delle attività che tengano a bada lo stress.si prevedono importanti cambiamenti. Plutone sta per attraversare la vostra Casa di lavoro. Con i suoi influssi innovativi favorirà i vostri affari e vi offrirà infinite opportunità di progresso. Ovviamente, c'è da mettere in cantiere la possibilità che avvengano scontri o lotte di potere con colleghi e/o superiori. Sarà il caso di utilizzare il vostro carattere leonino per superare gli attacchi e uscirne vittoriosi. Durante l'ultima decade avrete il supporto di Mercurio che vi favorirà negli affari.: sabato 4, mercoledì 8, martedì 21 e giovedì 23 gennaio 2020.