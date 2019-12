Oroscopo gennaio 2020 Gemelli

Oroscopo del mese di gennaio 2020 per il segno dei Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

si apre al segno dei Gemelli favorendo la comparsa di alcuni nuovi personaggi che entreranno a far parte della vostra vita di tutti i giorni. Nuovi amici che potrebbero diventare vostri sostenitori, consiglieri, collaboratori e, probabilmente, anche un partner sentimentale. Alcuni di queste nuove conoscenze non saranno da voi accolte in modo favorevole, questo perché il vostro criterio di selezione sarà molto esigente. Tutto ciò avverrà soprattutto nella seconda metà del mese, quando grazie al vostro benefattore Mercurio, la socializzazione si svilupperà assumendo una forma più matura e concreta. Sceglierete di avere accanto a voi solo persone intelligenti, dinamiche e originali.: voi nativi dei Gemelli attribuite una grande importanza al dialogo nelle relazioni affettive anche se spesso non riuscite a esprimervi in modo adeguato. A gennaio 2020 ci sarà Mercurio, il pianeta della comunicazione in buon aspetto con la vostra area zodiacale, per cui il dialogo con il partner diverrà più leggero e armonioso. Potrete assaporare la gioia di vivere una relazione piena di complicità, nonostante qualche battibecco vi farà battere forte il cuore. D'altronde, sappiamo tutti che l'amore non è bello se non è litigarello. I gemellini solitari incontreranno Cupido in modo improvviso, inaspettatamente, durante una festa o un incontro sociale a cui parteciperanno. Troverete una persona adorabile che toccherà il vostro cuore e ve ne innamorerete., all'inizio del mese sarà necessario che prestiate molta attenzione alle variazioni di temperatura poiché possono essere il fattore più influente e rischioso per il vostro benessere. Occhio agli infortuni accidentali. È necessario che voi prendiate dei provvedimenti in merito, altrimenti potrebbero sopraggiungere dei grossi problemi. Poi, il giorno 18, l'ingresso di Mercurio in Acquario segna l'inizio della sua fase diretta, i Gemelli avranno l'opportunità di ritrovare l'equilibrio interno e l'armonia., sotto l'influenza di pianeti benefici, a gennaio sarete molto comunicativi. In campo professionale vi saranno riconosciuti i vostri meriti. È probabile, inoltre, che molti di voi saranno costretti ad assumersi responsabilità che preferirebbero evitare. Tutti gli esseri umani commettono errori, quindi iniziate l'anno con il piede giusto e smettetela di torturare i vostri colleghi di lavoro per gli errori da loro commessi. Ciò che è già accaduto, non potrà essere cambiato. Accettate questa verità e seppellite l'ascia di guerra, poiché il risentimento farà male solo a voi stessi.: giovedì 2, martedì 7, domenica 19 e sabato 25 gennaio 2020.