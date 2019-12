Oroscopo gennaio 2020 Capricorno

Oroscopo del mese di gennaio 2020 per il segno del Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

non comune congiunzione tra Saturno e Plutone in area del Capricorno vi farà cominciare il mese di gennaio 2020 nel modo più calmo e sereno. In questo periodo anche Marte corre dietro a Plutone, influenzando il Capricorno e donandogli forza e coraggio per iniziare i cambiamenti necessari. Venere e Giove collaboreranno a questo processo. Sarete meno apprensivi e più naturali. Potrete allentare le tensioni e appagare i sensi godendo dei momenti di riposo senza sentire il bisogno di porvi mille domande. Chi vi sta vicino apprezzerà il fatto di vedervi più rilassati., il mese di gennaio inizierà con i migliori auspici per i Capricorno che potranno contare pienamente sulla comunicazione. Il dialogo vi porterà a ricongiungervi con coloro che per un motivo o per un altro sono stati messi da parte. Vi sarà dato il coraggio di parlare di argomenti delicati che sono stati motivo di controversie con la persona amata. Una meravigliosa iniziativa saprà rafforzare il legame d'amore che vi lega al vostro partner. Se siete single, una saggia attesa vi porterà i frutti più prelibati. Sarete sorpresi del vostro magnetismo personale, con cui saprete conquistare senza sforzo il sesso opposto. A fine mese una storia d'amore illuminerà il vostro orizzonte., grazie al sostegno di Giove, voi del Capricorno riuscirete a ritrovare un buon equilibrio fisico e soprattutto quello psicologico. Assicuratevi di condurre uno stile di vita sano e le stelle del mese di gennaio vi permetteranno di vivere in buona salute e rimanere sempre a buoni livelli. Anche le vostre capacità di recupero saranno a un gradino molto alto.è arrivata l'ora di fare esattamente ciò che è necessario per dare una risposta ai vostri problemi. Comincerete a preparare il terreno e a seminarlo con i semi del successo che vi daranno i loro frutti a breve tempo. Il buon Plutone che è stabile nel vostro segno già da qualche tempo, continuerà ad alimentarvi con la concentrazione necessaria per portare avanti i vostri progetti. La seconda parte del mese saprà essere molto generosa dal punto di vista delle entrate. Il vostro reddito crescerà. Possibili investimenti redditizi sono in vista con vantaggi e benefici, parola di Jennaro.: martedì 7, giovedì 16, venerdì 24 e lunedì 27 gennaio 2020.