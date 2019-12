Oroscopo gennaio 2020 Cancro

Oroscopo del mese di gennaio 2020 per il segno del Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

per quanto riguardano i rapporti sociali e la vita affettiva in genere. La sfera del cuore andrà avanti molto bene grazie a Venere che vi aiuterà nelle vostre questioni familiari. Siete conviventi e avete intenzione di sposarvi? Desiderate avere un figlio? Volete diventare proprietari di un appartamento? Tutto ciò sarà possibile, ma gli eventi più rappresentativi del mese di gennaio 2020 riguarderanno soprattutto il vostro lavoro e la carriera. Qualunque siano i vostri progetti in questo momento, voi del Cancro avrete tutte le possibilità di vedere materializzate le vostre aspettative., grazie all'appoggio di Venere che nei prossimi giorni vi guarderà con estrema benevolenza, a voi nativi del Cancro il mese di gennaio 2020 regalerà giornate emozionanti sotto l'aspetto sentimentale. Se avete deciso che è giunto il momento di diventare mamma, o papà, questo è il periodo più adatto per mettere in atto gli accorgimenti al fine di aumentare il nucleo familiare. Se invece non avete ancora nessuno che vi fa compagnia, Jennaro vi avverte che ci sarà una splendida Luna Piena il giorno 10, proprio sopra la vostra testa, che cercherà in tutti i modi di trovare la persona che vi "". Quindi, se non avete intenzione di incatenarvi a qualcuno/a, pensateci bene prima di iniziare un'avventura romantica., grazie alla presenza di Marte nel vostro settore legato al benessere, i nati sotto il segno del Cancro avranno una buona resistenza fisica durante tutto il mese di gennaio 2020. C'è però un piccolo problema legato all'aspetto di Giove in opposizione, poiché è un pianeta che stimola l'abuso del consumo di carne, grassi e alcool e fumo. La vostra tempra non sarà minacciata, ma vista anche la presenza della Luna Piena che vi stimola agli eccessi in questo senso, sarà meglio mantenere uno stile di vita sano ed evitare pasti pesanti. Insomma, se volete conservare un buon equilibrio, non dovete farvi tentare dal diavolo., l'entrata del nuovo anno 2020 vi fa venire voglia di cambiare. Non volete fare più le stesse cose e vi ripromettete di ritrovare un rinnovato slancio. A gennaio tutti i vostri progetti saranno destinati ad avere successo perché lavorerete a pieno ritmo. Voi sapete bene che non ci si deve addormentarri sugli allori se si mira a ricevere le lodi dagli altri. Sarà meglio fare attenzione agli influssi di Marte che vi renderanno iperattivi, per cui non vi fermerete un attimo e potreste commettere qualche errorre. A fine mese un amico si aspetterà che voi lo aiutate a risolvere un suo problema.: domenica 5, venerdì 10, lunedì 13 e venerdì 24 gennaio 2020.