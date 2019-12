Oroscopo gennaio 2020 Bilancia

Oroscopo del mese di gennaio 2020 per il segno della Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

una lunga attesa piena di tuoni e di tempeste, voi della Bilancia potrete cominciare i preparativi per un grande festeggiamento. A gennaio 2020 le relazioni avranno la priorità assoluta, con rapporti al top di ogni tipo, a partire da quelli sentimentali a quelle parentali, dalle amicizie in genere a tutte le forme di collaborazioni. Urano continua a occupare la vostra casa dei rapporti sociali promuovendo la sete di novità, di modernità e di originalità. Urano, infatti, è il pianeta che rappresenta il progresso. Saranno inoltre appoggiate le unioni basate sulla comprensione reciproca e il rispetto per l'indipendenza. Tutto sommato, sotto le influenze di questo cielo, sarà l'inizio di periodo più moderato rispetto agli anni precedenti e più stabile sotto i punti di vista affettivo e lavorativo. Sarete portati a immergervi in una profonda riflessione e analizzare i vari settori della vostra vita.è sotto buone stelle durante il mese di gennaio 2020. Fiorisce il rapporto con il partner e insieme godrete dei piaceri che la vita sa dispensare agli innamorati. Inoltre, c'è da considerare l'aspetto di Marte, che scioglie le redini della vostra sensualità. Sarete più sereni del solito e avrete l'audacia di esplorare la complessità del piacere disinibito. Voi che siete sempre piuttosto timidi e riservati, avrete l'ardire di mostrare ciò di cui siete capaci, per la delizia del vostro partner. Questo è un buon periodo anche per i bilancini single. Venere, il pianeta degli innamorati, sarà molto compiacente con voi, specialmente verso coloro che sono soli e sentono il desiderio di sedurre e lasciarsi affascinare dall'amore., dopo un periodo piuttosto difficile, grazie agli influssi tonificanti di Mercurio le vostre energie torneranno ad essere attive. Sarete ben supportati anche da Marte e Giove, due pianeti che trasmettono energia. Se state conducendo una vita troppo sedentaria, questo è il momento adatto per iniziare a praticare regolarmente uno sport o un'attività fisica come la ginnastica o la danza. In aggiunta occorrerà adottare uno stile di vita sano, capace di aumentare ulteriormente il vostro equilibrio fisico. È il periodo ideale per iniziare una dieta che vi faccia perdere facilmente qualche chilo di troppo., voi nativi della Bilancia avete una grande capacità estetica e un'estrema creatività. A gennaio sarete sostenuti da Giove che vi libererà dalle paure e vi aiuterà a portare alla luce del Sole tutte le vostre qualità che avete latenti. La competizione non vi spaventa e il vostro intuito vi fa brillare, perciò, in questo periodo vi distinguerete raccogliendo adesioni e appoggi dalle persone. Grazie alla protezione celeste, sarete in grado di avanzare con tranquillità in tutto ciò che intraprenderete.: venerdì 3, domenica 12, mercoledì 15 e sabato 25 gennaio 2020.