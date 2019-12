Oroscopo gennaio 2020 Acquario

Oroscopo del mese di gennaio 2020 per il segno dell'Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

e Giove porta la fortuna. Gennaio 2020 è un buon mese se volete allacciare nuove amicizie o firmare nuovi contratti. Presto Mercurio entrerà nella vostra area zodiacale, seguito dal Sole, e insieme porteranno infinite promesse e gioie. Inoltre, la presenza di Giove all'ombra della vostra costellazione porterà aria fresca. Grazie a queste influenze, lascerete alle spalle un lungo periodo in cui vi siete sentiti confusi e smarriti e che comunque non vi è stato facile conversare con gli altri. Inizierete a percorrere nuove rotte che vi procureranno conoscenze preziose in diverse aree della vita.per voi ci sono subito buone notizie che arrivano da Venere. Il pianeta della bellezza favorirà le questioni di cuore. Proteggerà il matrimonio, così come le relazioni in senso generale, comprese le collaborazioni per motivi personali e di lavoro. Tutte le battute d'arresto e le incomprensioni degli ultimi tempi saranno chiarite. Con un dialogo aperto e franco, così tipico dell'Acquario, riacquisterete pace e tolleranza nella coppia. Per gli acquari single continua l'eterno dilemma, cioè, se mantenere intatta la vostra unicità o trovare l'anima gemella? Ebbene, mettetevi l'animo in pace, perché presto incontrerete una persona che cambierà completamente la vostra vita. Fate in modo che gli errori del passato non si ripetano., a gennaio tenderete a trascurare il fisico, perciò non sarà raro aspettarsi l'arrivo di problemi, soprattutto alla pelle, alla gola o al sistema respiratorio. Coloro che hanno già avuto dei problemi e sono tuttora in cura, noteranno un cambiamento positivo a partire dal giorno 18. Gli ultimi dieci giorni del mese di gennaio saranno i migliori, sia sotto il profilo del benessere fisico sia per l'umore., alcuni ostacoli potrebbero intralciare la vostra attività, ma se siete pazienti e aspettate fino al 18, le cose miglioreranno sensibilmente. Alcune controversie possono insorgere a causa di un'eredità, o un cambiamento nei termini di un accordo. Jennaro consiglia di utilizzare la prima parte del mese di gennaio solo per fare progetti. Nella seconda quindicina, con Giove favorevole, potrete concludere affari, stabilire contatti, trovare lavoro o presentare progetti. Una circostanza sarà fonte di dubbi e incertezze. Se la risposta che state aspettando non arriva, prendete le vostre precauzioni, altrimenti non avrete il finale desiderato.: sabato 4, venerdì 10, sabato 18 e martedì 21 gennaio 2020.