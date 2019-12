è presente in molte religioni ed è colui che accompagna nell'aldilà le nostre anime al momento della morte del corpo., l'angelo della morte è conosciuto con il nome di), oppure. Gli islamici lo chiamano, mentre per gli induisti il giudice delle anime si chiama. Nella fantasia degli scrittori viene descritto come il "", una figura spettrale simile a un uomo con in mano la falce., c'è una storia che mi raccontava spesso mio nonno quando ero piccolo, il cui scopo, ovviamente, era pensato affinché mi rendessi pronto alla prossima vita. La vicenda è questa:cui i genitori raccomandavano spesso di comportarsi bene così da meritarsi le cose belle che verranno nella prossima vita. Lui ascoltava e rideva, dicendo: ""., nel cuore della notte, il giovanotto si svegliò di soprassalto. Aprì gli occhi e vide una figura spaventosa ai piedi del letto dove stava dormendo. "?" Chiese con voce tremante dalla paura.- "."- "?"- "", disse quello: "." Poi, com'era venuto, così l'angelo scomparve. Il giovane ne ebbe sollievo e si riaddormentò., ma nella mente aveva lo stesso pensiero: "." Quindi, ancora una volta, ripensando alle parole dei suoi genitori, le respinse. Quella notte si svegliò e trovò di nuovo l'angelo della morte seduto ai piedi del suo letto.- "?" domandò, balbettando.- "", rispose l'angelo.- "."- "."- "?"- ".": "?" Infine l'angelo disse una cosa che lo fece rimanere senza parole: "?!", avete notato i piccoli messaggeri inviati dal Signore per farvi pensare che la vita è breve? Vi state prendendo cura della vostra anima prima che sia troppo tardi?