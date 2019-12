Non rimanere in attesa del miracolo. Crealo tu il miracolo. Aziona la tua magia.

: è un verme che si muove strisciando per raggiungere il proprio obiettivo che è semplicemente quello di vivere. Ma non tutti sanno che i millepiedi sono fautori di buoni o cattivi presagi a seconda della direzione che prendono.un giovanotto andò da una chiromante affinché gli predicesse il futuro. La vecchia indovina gli chiese di allargare le gambe, quindi, posò a terra una scolopendra proprio nel punto centrale tra le due scarpe del giovane.", disse la veggente.il millepiedi fu lasciato libero, iniziò a strisciare verso il piede destro. Il giovane lo seguiva guardando con entusiasmo. E proprio mentre era prossimo a raggiungere la scarpa fortunata, improvvisamente, il verme cambiò direzione e si diresse verso il piede sinistro. Il ragazzo osservava quell'insetto che man mano si allontanava dal suo agognato destino.in cui il millepiedi stava per raggiungere la sua scarpa sinistra, il giovane si abbassò, rapidamente prese l'insetto con le mani e lo lasciò scivolare sopra la sua scarpa destra. La vecchia megera rimase perplessa poiché nessuno mai aveva interferito in quella circostanza.chiese al ragazzo perché aveva fatto ciò che aveva fatto, e quello rispose così: "!" Infine, il giovane salutò la maga e se ne andò., tra qualche giorno comincia un nuovo anno. Raccogli un millepiedi e lascialo cadere dove vuoi tu. Il tuo destino è nelle tue mani. Insomma, o stai lì, fermo, a lamentarti di tutto, oppure ti dai da fare e cambi il corso della tua vita. Tocca a te!