Come una rosa con petali e spine

un uomo piantò una rosa e cominciò puntualmente ad annaffiarla. Prima che fiorisse, la osservò e vide un germoglio che ben presto sarebbe sbocciato. Poi vide le spine e pensò: "" Rattristato da questo pensiero, trascurò di annaffiare la rosa e prima che fosse pronta a sbocciare, la pianta morì.. Ci sono momenti in cui vediamo solo il "che è in noi, dimenticando che abbiamo anche dei pregi (), che il più delle volte possono superare i difetti ().. Abbiamo tantissime qualità piantate in noi alla nascita che crescono assieme alle spine dei nostri difetti. Il guaio è che vediamo solo le spine. Ci disperiamo, pensando che nulla di buono possa mai nascere. Trascuriamo di annaffiare le cose belle che sono in noi e moriamo ancor prima di aver realizzato il nostro potenziale., se la gente non vede il fiore che ha dentro, qualcuno deve mostrarglielo. È nostro compito aiutare le persone a noi vicine esaltando i loro petali e non criticando le loro spine. Solo così possiamo raggiungere l'amore che dovremmo provare l'uno per l'altro. Solo allora potremo fiorire nel nostro giardino.