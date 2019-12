Una bella storia per il Nuovo Anno

aveva subito una brutta lesione cerebrale a causa di un ictus improvviso che gli aveva procurato, tra l'altro, una grave forma di afasia, cioè, il disturbo nel parlare derivante dal danno alle parti del cervello legate al linguaggio.perché non riusciva a comunicare con gli altri, ma ancor più triste per non poter conversare con sua moglie. Di conseguenza la sua vita diventò un misto tra amarezza e solitudine.andò a fargli visita un suo amico il quale si trovò in profondo imbarazzo quando si accorse di avere difficoltà a comprendere il suo ospite. In un primo momento tentò di ignorare il padrone di casa semplicemente conversando con sua moglie. Notando lo scoramento dell'amico, decise di provare a fargli delle domande molto semplici, scandendo lentamente le sillabe proprio come si parla ai bambini, ma neanche questo funzionò., si stava preparando ad andare via, poi, si ricordò di aver letto che alcune persone colpite da ictus, riuscivano a esprimersi cantando anziché parlando. E visto che non aveva nulla da perdere, iniziò a cantare la canzone natalizia dal titolo "", intonando la prima strofa: "".. Quell'uomo che aveva tanta difficoltà nel comunicare con gli altri, cantò, senza balbettare e senza interrompersi, continuando la strofa: "".i due amici si tenevano stretti in un abbraccio felice, cantarono insieme: "", si unì la moglie. E tutti in coro: ""., se stiamo attraversando un momento difficile della nostra vita, forse quest'uomo colpito da ictus ha un dono da offrirci. Se siamo frustrati perché qualcosa o qualcuno ha rubato la nostra pace e la gioia, forse è il momento buono per iniziare a cantare una belle canzoni natalizie., avere la sensazione di morire e poi rinascere, non è forse ciò che ha permesso che in tutto il mondo occidentale si diffondesse il Natale?