A volte la cura è molto peggio della malattia

quanto spesso, nel nostro ansioso desiderio di trovare la soluzione a un problema, non facciamo che peggiorarlo?gli studiosi dei sintomi di una malattia trovano un modo per risolvere il problema solamente dopo che si è verificato. L'assillo dei ricercatori è di trovare la cura, invece del perché c'è bisogno della cura. E seppure il rimedio funziona, fatalmente aumentano i bisognosi del rimedio. Questo succede perché non viene mai affrontata veramente la malattia.c'è la cura "": Ci fa male la testa e dopo aver preso una pillola contro l'emicrania, il dolore persiste. Magari andiamo su Internet e cerchiamo una medicina alternativa. Pare sia un atteggiamento molto frequente ultimamente, ma assai pericoloso. Oltre a generare incertezza e preoccupazione, facendoci credere di avere chissà quale morbo, spesso il "" ci consiglia rimedi fatti in casa che potrebbero mettere in pericolo la nostra vita., il più delle volte la soluzione a un problema può portare a un vero disastro, come accadde tanti anni fa su un'isoletta dell'arcipelago malese del Borneo, quando degli studiosi credettero di aver trovato un modo per contrastare il diffondersi della malaria.pensarono che spruzzando con delle sostanze velenose le capanne di paglia del villaggio, avrebbero tenuto lontano le zanzare portatrici dell'infezione. Successe che morirono tutte le lucertole che di solito frequentavano le pareti delle capanne. I gatti cominciarono a mangiare le lucertole morenti e a loro volta si ammalarono e morirono. A quel punto i ratti, senza i gatti, la fecero da padroni sull'isola. E non solo. Poiché le lucertole mangiano i bruchi, questi ultimi cominciarono a moltiplicarsi e alla fine divorarono la paglia delle capanne che crollarono. Il villaggio ne ebbe un enorme danno.