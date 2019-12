A ognuno il suo cibo

ci sono animali che si nutrono di carogne di altri animali che non hanno né cacciato e né ucciso. Ora, anche se ciò può sembrare bizzarro, il loro compito è assai utile per l'ecosistema, poiché eliminano i resti organici in decomposizione.tra i più conosciuti di questi necrofagi è lo sciacallo che con la sua alimentazione fa un ottimo servizio per l'ambiente eliminando le carcasse che inquinano la terra.c'è il cervo che certamente nella sua dieta non ha la carne putrida di animali morti. Questo erbivoro, invece, preferisce nutrirsi con gemme e germogli che trova nei boschi., mentre gli sciacalli si nutrono del passato, riempiendosi di ciò che è stato - che è morto ed estinto, i cervi si cibano di ciò che nasce e che sarà, rimpinzandosi di nuova vita., se noi ci fermiamo a riflettere, l'insieme di questi due animali non è forse quello che accade un po' a tutti noi?passato è scolpito nella nostra memoria e il futuro è presente nei desideri. Noi viviamo del passato, ma in attesa di ciò che accadrà in futuro. Il problema sorge nel momento in cui ci rifugiamo da una parte o dall'altra. In quel caso, ci adoperiamo per trovare ciò che cerchiamo e quando lo troviamo, ce ne saziamo come fa lo sciacallo, o come il cervo.