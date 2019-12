Siete umili e generosi solo a chiacchiere o anche nei fatti?

Non sempre chi si professa umile e generoso lo è anche nei fatti. Basta poco per scoprirlo.

, 30 novembre, si festeggia, un apostolo diche di professione faceva il pescatore assieme a suo fratello Pietro. A lui si deve il nome della "", utilizzata in araldica () e nei segnali stradali di pericolo, e che prende forma dalla croce traversa impiegata per il suo martirio.Andrea invitò a pranzo un sant'uomo di sua conoscenza. Sulla tavola aveva preparato un vassoio con due pesci arrostiti ancora fumanti, uno molto grande e l'altro più piccolo. Poi prese due piatti in cui ci mise in uno il pesce più piccolo e lo porse al suo ospite, mentre l'altro piatto, con il pesce grande, lo tenne per sé.quello se ne accorse, domandò: "?" Di rimando, il padrone di casa chiese a sua volta: "?"."ci pensò su un istante, poi rispose: "?", cari amici, se foste stati voi al posto dell'amico di Sant'Andrea, cosa avreste detto o fatto? Insomma, l'umiltà e la generosità voi le apprendete solamente o le applicate pure?