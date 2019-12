La leggenda della scoperta del tè

, il tè fu scoperto casualmente dall'imperatore della Cinacirca 3000 anni prima di Cristo. Il fatto è questo qua:. Il sovrano cinese stava riposando comodamente all'ombra di una pianta. Intanto, il suo servitore aveva messo dell'acqua a bollire sul fuoco (che poi avrebbe filtrato per renderla potabile, così come da usanza a quei tempi). Improvvisamente, un vento leggero cominciò a soffiare e alcune foglie dell'albero caddero nella pentola contenente l'acqua in ebollizione.l'acqua si tinse assumendo un colore dorato e un delizioso profumo cominciò a diffondersi nell'aria. Attirato dal buon odore, Shen Nung volle assaggiare un po' di quell'intruglio appena insaporito e fu subito conquistato dal gusto gradevole e stimolante.che Shen Nung scoprì la bontà di questa deliziosa bevanda. Da quel giorno incoraggiò il popolo cinese a coltivare la pianta da tè. La stessa che ancora oggi viene utilizzata per preparare uno degli infusi tra i più bevuti in tutto il mondo.