Il vecchio gufo saggio più vedeva e ascoltava e meno parlava

narra che su una quercia viveva un vecchio gufo saggio che si distingueva per essere molto discreto verso l'uomo e nei confronti degli altri animali che vivevano nella foresta. La sua discrezione era dovuta al fatto che più vedeva e meno parlava, meno parlava e più ascoltava.l'anziano gufo vedeva e sentiva accadere situazioni più disparate intorno a lui. Ieri, per esempio, ha visto un bravo giovane che si è offerto di aiutare un anziano a portare un cesto pesante. Oggi, invece, ha sentito una ragazza ribelle che urlava contro sua madre. Più osservava, meno apriva bocca. E mentre restava in silenzio, sentiva di più.udito persone parlare e raccontare le storie più strane. Ha sentito dire da una donna che un elefante era scappato saltando il recinto. Ha anche sentito un uomo dire che non aveva mai fatto un errore.aveva visto e sentito parlare di quello che succedeva alla gente. Ad alcuni era andata bene, ad altri era andata male. Ogni giorno passato, il gufo era diventato sempre più saggio.? Dovresti stare attento a parlare di meno e ascoltare e vedere di più. Ciò renderà anche te una persona saggia.