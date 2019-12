Il 3 dicembre arriva la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

, più di 4 milioni di italiani sono disabili. Insomma, una persona su quindici presenta un handicap fisico o psichico che, di fatto, riduce o impedisce del tutto la piena partecipazione nella società a parità di condizioni con gli altri cittadini.sui diritti delle persone con disabilità sta crescendo socialmente e culturalmente negli ultimi anni. Tuttavia, i disabili continuano a rimanere ai margini della società nonostante le politiche di inclusione sociale delle persone con menomazioni, emanate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità () al fine di garantire che tutti i servizi siano accessibili alle persone disabili.c'è da dire che la disabilità non può essere considerata come una malattia, ma una condizione che accompagna il disabile per tutta la sua esistenza. Parliamo di persone che hanno un particolare bisogno, poiché ognuno di essi può essere considerato un "", cioè, possiede una disabilità diversa, questo perché ciascuno è diverso da un altro.di persone che hanno una disabilità motoria che ne limita o impedisce la mobilità e/o la deambulazione (). Persone che hanno una disabilità sensoriale, con problemi alla vista o all'udito. Persone che hanno una disabilità psichica che impedisce loro di percepire i pericoli. Infine ci sono le persone anziane che non necessariamente hanno una disabilità riconosciuta."?rappresentano l'ostacolo più grande per tutti coloro hanno una disabilità. Le barriere sono così chiamate perché impediscono alla persona disabile di raggiungere la sua meta. Per barriera non si intende necessariamente uno "" messo lì a ostacolare il passaggio, ma può trattarsi anche di qualcosa che manca. Tanto per fare un esempio, la mancanza di una rampa su un gradino che faciliti l'accesso alle sedie a rotelle, oppure un dispositivo acustico ai semafori, così che anche un cieco possa attraversare l'incrocio in piena sicurezza.prima di realizzare strade e innalzare edifici. Occorre immedesimarci nel loro stato d'animo e sviluppare un progetto universale affinché ogni cosa: strumenti, ambienti, luoghi e spazi, siano progettati per essere utilizzati da tutti.sono un esperto dei diritti per i disabili. Non sono un assistente sociale. Sono semplicemente un blogger che sente la necessità di sostenere le persone disabili da una serie di soprusi.