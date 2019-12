È bello essere inclusi nel cuore delle persone

mi è stata raccontata la storia di un plotone di soldati americani di stanza in Italia durante la seconda guerra mondiale. La vicenda è questa:volevano seppellire un loro commilitone caduto in battaglia. Lo consideravano come un fratello, perciò, volevano assicurarsi che fosse sepolto con il dovuto riguardo. Trovarono un cimitero con tante cappelle gentilizie ben curate e una splendida vista panoramica. Tutt'intorno un muro di cinta in pietra non molto alto. Pensarono che quello fosse il posto ideale per seppellire il loro camerata.arrivò il parroco, chiese se il defunto avesse ricevuto il Battesimo. Essi risposero che il soldato morto non era cattolico. Il sacerdote disse che non poteva essere sepolto nel cimitero. Poi, percependo la delusione dei soldati, mostrò loro un punto fuori dalle mura dove lo potevano seppellire. Con riluttanza lo fecero, nonostante sentivano di aver tradito il loro amico., prima di lasciare il paese, i militari tornarono per rendere omaggio al loro amico, ma non riuscirono a trovare la tomba. "!" Dissero. Presi dallo sconforto, si recarono dal parroco il quale li condusse davanti a una tomba posta all'interno del muro di cinta. "", disse il religioso: ".", ecco, dopo aver ascoltato questo episodio, mi sono chiesto se ci sono persone che per qualche motivo abbia lasciato fuori dal muro della mia vita e quali tra queste, meritano che sposti tale muro. Insomma, se sia il caso di spostare le pareti del mio cuore per includere qualcuno di essi.